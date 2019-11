Helfen Sie bei der Wunschbaumaktion von Klartext für Kinder

Am Mittwoch ist die Weihnachtswunschbaumaktion von Klartext für Kinder gestartet. Sie hilft, benachteiligten Kindern eine Freude zu machen.

Dass der Termin für den Start der Weihnachtswunschbaumaktion ausgerechnet auf den 20. November fallt, ist sicher ein Zufall. Aber ein prägnanter. An diesem Tag jährt sich das Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention zum 30. Mal. Sie legt wesentliche Standards zum Schutz von Kindern fest. Jetzt fordert der Kinderschutzbund: Die Grundrechte der Kinder müssen im Grundgesetz verankert werden.

Anlässlich des Datums hat sich das Statistische Bundesamt auch mit der Kinderarmut befasst. Die Zahl der armutsgefährdeten Minderjährigen ist demnach 2018 um sechs Prozent gesunken. Aber: 2,4 Millionen sind noch zu viele. Wenn in einer so reichen Gesellschaft jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist, läuft etwas schief. Auch am Niederrhein gibt’s Handlungsbedarf. Hier leisten die Klartext-Ehrenamtler eine wichtige Arbeit. Ein Baustein ist die Wunschbaumaktion.

Beteiligen Sie sich gern, liebe Leserinnen und Leser, und helfen Sie, benachteiligten Kindern eine kleine Freude zu bereiten.