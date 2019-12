Moers. Haus & Grund in Moers bittet um Vorsicht vor Silvester-Böllern und -Raketen. Die Vereinigung gibt Tipps, wie sich Mieter und Eigentümer schützen.

Haus & Grund Moers: Vorsicht vor Böllern und Raketen

Wenn Böller und Raketen das neue Jahr begrüßen, sind Immobilien in Gefahr. „Gerade in dicht bebauten Wohngebieten sollten alle Fenster geschlossen bleiben. Sonst könnten Feuerwerkskörper ins Haus gelangen und einen Brand auslösen“, warnt der Geschäftsführer von Haus & Grund Grafschaft Moers, Michael Buser.

Nicht nur Fenster sollten in der Silvesternacht zu bleiben. Auch Dachluken, Balkon-und Terrassentüren hält man besser geschlossen, um die Brandgefahr durch Feuerwerkskörper zu reduzieren, schreibt der Verband der Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümer in einer Pressemitteilung. Außerdem rät die Vereinigung, alle brennbaren Gegenstände von Terrasse und Balkon zu entfernen. Buser empfiehlt: „Denken Sie frühzeitig daran,denn oft sind ja schon ein paar Stunden vor Mitternacht hier und da Feuerwerkskörper in der Luft. Und wer mag schon am Silvesterabend noch den Balkon aufräumen?“

Feuerlöscher und Löschdecke sollten immer griffbereit sein

Falls doch etwas passiert, empfiehlt der Rechtsanwalt: „Ein Feuerlöscher und eine Löschdecke sollten im Haus immer griffbereit sein.“ Eventuelle Schäden durch Feuerwerkskörper an Dach oder Fassade bezahlt die Wohngebäudeversicherung. Sollte es im Haus brennen,springt die Hausratversicherung ein. Lässt sich ein Verursacher ermitteln, muss dessen Haftpflichtversicherung zahlen: „Menschen, die keine Haftpflichtversicherung abgeschlossenhaben, zahlen den entstandenen Schaden selbst“, warnt Buser.

Der Jurist erinnert außerdem an weitere mögliche Folgen: „Nach einem Feuer in der Wohnung drohen nicht nur Schadensersatzansprüche, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen. Das gilt vor allem dann, wenn Personen verletzt oder andere Gebäude beschädigt werden.“ Buser rät daher zu großer Vorsicht beim Umgang mit dem Feuerwerk.

Am Neujahrstag folgt schließlich das große Aufräumen: Reste von Böllern und Feuerwerkskörpern auf dem Bürgersteig müssen wegen der Verletzungsgefahr umgehend beseitigt werden.