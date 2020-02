Raserprozess Haft nach Autorennen in Moers: 22-Jähriger will Revision

Kleve/Moers. 22-Jähriger will Revision nach Verurteilung zu Haftstrafe im Moerser Raserprozess. Ob der Hauptangeklagte „lebenslang“ akzeptiert, ist offen.

Im Verfahren um das tödliche Autorennen in Moers-Meerbeck will der Anwalt des zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilten 22-Jährigen das Urteil vom Bundesgerichtshof (BGH) überprüfen lassen. Sein Mandant bleibt vorerst auf freiem Fuß.

„Wir werden in Revision gehen“, kündigte Rechtsanwalt Mario Prigge (Bad Oeynhausen) am Dienstag an. Sein Mandant war am Montag vom Landgericht Kleve zu drei Jahren und neun Monaten wegen der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen mit Todesfolge verurteilt worden. Das Schwurgericht ging damit deutlich über die Forderung der Anklage hinaus, die auf eine zweijährige Bewährungsstrafe für den Deutschen plädiert hatte. Prigge selbst hatte eine „angemessene Bewährungsstrafe“ beantragt.

Staatsanwaltschaft Kleve legt keine Revision ein

Der 22-Jährige hatte sich laut Urteil im April 2019 in einem Wohngebiet in Moers ein Autorennen mit einem Gleichaltrigen geliefert. Dessen Mercedes, mehr als 600 PS stark, war dabei gegen das Auto einer unbeteiligten Frau geprallt. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass sie drei Tage später starb.

Das Gericht hatte den Unfallfahrer am Montag wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Ob auch dessen Anwälte Revision einlegen werden, war am Dienstag zunächst nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft Kleve teilte auf Anfrage mit, dass sie keine Revision einlegen wird.

Der Hauptangeklagte bleibt in Untersuchungshaft

Nach dem Urteil haben die Anwälte eine Woche Zeit, um Revision einzulegen. Sobald ihnen das Urteil schriftlich vorliegt, müssen sie die Revision binnen eines Monats begründen. Nach Einschätzung von Rechtsanwalt Prigge wird es etwa ein halbes Jahr bis zur Überprüfung des Urteils durch den BGH dauern. So lange das Urteil nicht rechtskräftig ist, bleibt der junge Mann auf freiem Fuß wie schon zuvor. Die Kammer sehe bei ihm keine Fluchtgefahr, zumal er ohne vorherige U-Haft zum Prozess erschienen sei, sagte ein Gerichtssprecher auf Nachfrage.

Anders liegt der Fall bei dem Hauptangeklagten. Für ihn hat das Landgericht am Montag weiter U-Haft angeordnet, weil die Fluchtgefahr nach der Verurteilung zu lebenslänglichem Gefängnis ungleich größer sei.