Das Handy rutscht aus der Hand, fällt zu Boden und das Display zerspringt. Wie ärgerlich! Das ist auch Anna Kleine-Grefe (13) passiert. „Ich habe mich gefragt, warum gehen die Handys immer kaputt und was kann ich dagegen machen?“

Ihre Idee: Ein Airbag für Smartphones, der beim Fallen aufgeht und das Handy abfedert. Ausgetüftelt hat sie diese Entwicklung im Rahmen von Jugend forscht. Seit vergangenem Sommer engagiert sich das Gymnasium Adolfinum für den Wettbewerb. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus eigenem Interesse freitags in der siebten Stunde zusammen und dann wird geforscht, entwickelt und analysiert. Teilnehmende wurden über Empfehlungen der Lehrer gefunden, oder folgten einem Aushang. Fünf Lehrerinnen und Lehrer sind an der Aktion beteiligt und stehen den Schülerin mit Rat und Tat zur Seite. „Die Schülerinnen und Schüler machen viel alleine, aber wir koordinieren die Deadlines.“, sagt Lehrerin Katharina Adams.

Bei der Generalprobe am Dienstag erklärt Anna den Zuschauern, welche Schritte für den Airbag nötig waren. Sie musste die Hülle auf das Handy anpassen, programmieren lernen und dann einem Microbit, einem kleinen, einfachen Computer beibringen, beim Fallen ein Signal abzugeben. Was nun noch fehlt sind Auslöser und der Airbag . „Das ist aber okay, der Airbag war einfach nicht zu finden und mein Ziel, dass die Hülle beim Fallen piept, habe ich erreicht“, erklärt Anna sichtlich zufrieden. Auch ihr betreuender Lehrer nickt zustimmend.

Ein anderes Projekt: Linh Dao (13) und Tuana Öztürk (14) haben ihr Nagelwachstum untersucht. „Beim Klavierspielen müssen unsere Nägel immer kurz geschnitten sein und unsere Hypothese war, dass sie mit Nagellack schneller wachsen als unbehandelt“, erzählt Linh. Dafür verglichen sie drei Monate lang ihre Fuß- und Fingernägel mit Nagellack, Speziallack, Acrylnägel und unbehandelt. „Unsere Hypothese haben wir damit widerlegt. Nägel brauchen UV-Licht zum Wachstum, deswegen geht es auch im Sommer schneller . Am meisten gewachsen sind im Versuch unsere Naturnägel“, stellt Tuana klar.

Die jungen Forscherinnen Linh Dao (l.) und Tuana Öztürk präsentieren ihre Finger- und Fußnagelstudie. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Technik kann den Unterricht bereichern

Lars Hogardt und Jone Koopmann haben sich zusammengetan und einen 3D-Drucker mit Anleitung für Schulen entwickelt. „3D-Drucker im Unterricht machen Spaß. Unser Gerät ist robuster und lässt sich entweder schlichter oder aufwendiger gestalten.“

„Das Projekt wird generell gut angenommen“, freut sich Katharina Adams. „Was mich am meisten begeistert, ist die hohe Motivation, mit der die Jugendlichen an den Projekten arbeiten.“ Beim Regionaltag in Krefeld geht das Adolfinum mit 13 Projekten an den Start.

>>INFO

Jugend forscht ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb. Ziel ist, Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, Talente zu finden und zu fördern.

Der Wettbewerb in Krefeld wird am 3. März zum 25. Mal von der Unternehmerschaft Niederrhein ausgetragen.

Teilnehmen können Jugendliche ab der 4. Klasse bis zum Alter von 21 Jahren.

Aus dem Kreis Wesel sind fünf Schulen mit zusammen 188 Forschungsarbeiten dabei.