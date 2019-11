Grafschafter Konzertchor bereitet das Jubiläumskonzert vor

Auf sein 110-jähriges Bestehen kann der Grafschafter Konzertchor, einst als MGV Liedertafel Homberg gegründet, jetzt zurückblicken. Grund genug, für ein weiteres anspruchsvolles Konzert zu proben: Am 8. Dezember erklingt in St. Martinus Repelen „Der Messias“ von Händel. Und: Dafür gibt es noch Karten.

Dass es gerade der Messias ist, freut den Vorsitzenden der Gemeinschaft, Rainer Lück, ganz besonders. „Ich bin Händelianer“, sagt er lachend.

Vor einem Jahr stieß der neue musikalische Leiter, Christian Parsiegel, zu den Sängerinnen und Sängern. „Seither haben wir schon das dritte Konzert in Arbeit“, freut sich Elisabeth Bürger, die stellvertretende Vorsitzende.

Der Konzertchor probt den Messias

Man bemühe sich, die Tradition aufrecht zu erhalten, was nicht einfach sei, aber trotzdem gelinge. Lück: „Wir erreichen unser Publikum gottlob noch. Es sind ja teure Konzerte. Die Solisten und das Orchester wollen schließlich bezahlt werden.“ Und auch etwas junge Verstärkung könne der Chor gut brauchen. „Viele Menschen singen aber leider nicht mehr“, heißt es.

Der Männergesangverein öffnete sich in den 30-er Jahren auch für die Frauen, damals waren es zusammen rund 100 singende Mitglieder. Bis heute ist man erfolgreich als gemischter Chor.

Ein Großteil der Sänger stammt inzwischen aus Moers, Neukirchen-Vluyn und Umgebung. Seit den Sommerferien probt man nun am Messias. „Den hat Händel selbst gekürzt. Es ist ein sehr langes Werk“, berichtet Lück. Für den Abend mit dem Grafschafter Konzertchor seien etwa anderthalb Stunden plus Pause eingeplant.

Den Messias habe Händel in 21 Tagen komponiert, das sei 1741 gewesen, im schottischen Dublin uraufgeführt. Weiß Rainer Lück, der als Krankenpfleger-Ausbilder nach Feierabend so sangesbegeistert ist, dass er gleich in vier Chören aktiv ist. Der Messias sei eine alte Tradition im vorweihnachtlichen England, berichtet er weiter. Dort werde das Stück oft für wohltätige Zwecke aufgeführt.

Der Chorleiter ist zufrieden

Der Chorleiter ist mit seinen Sängern sehr zufrieden, wie er bekundet. „Es ist eine gute Truppe“, sagt er. „Die Proben laufen prima.“ Neben den Chorproben gibt es auch ein Mal im Monat Stimmbildung mit Sopranistin Evelyn Ziegler. Darüber hinaus sei man offen für eine Zusammenarbeit bei Projekten anderer Chöre, lädt Parsiegel ein. „Auch Projektsänger sind bei uns jederzeit willkommen.“

Das Konzert am Sonntag, 8. Dezember, in der katholischen Kirche St. Martinus Repelen, Leuschnerstraße 25, beginnt um 18 Uhr. Karten gibt es in der Barbara-Buchhandlung Moers und im Pfarrbüro. Kontakt ist möglich per E-Mail an: info@grafschafter-konzertchor.de.