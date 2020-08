Das Freizeitbad in Neukirchen-Vluyn soll am kommenden Samstag wieder öffnen.

Freizeit in Moers

Freizeit in Moers Für Schwimmfreunde: Enni aus Moers öffnet zwei Hallenbäder

Moers/Neukirchen-Vluyn. In Moers öffnet das Bad im Sportpark Rheinkamp, in Neukirchen-Vluyn das Freizeitbad. Aber: Die Kapazitäten sind wegen Corona begrenzt.

Mit dem Beginn des Schuljahres wird die Enni am Mittwoch, 12. August, das Bad im Sportpark Rheinkamp (ESP) in Moers öffnen. Das Freizeitbad Neukirchen-Vluyn soll am kommenden Samstag nachziehen.

„Auch hier werden natürlich Abstands- und Hygieneregeln gelten, mit denen wir unseren Gästen ein möglichst sicheres und trotzdem schönes Badeerlebnis ermöglichen wollen“, sagt Bereichsleiter Benjamin Beckerle.

Abstimmung mit der Stadt läuft

Für die Öffnung der Hallenbäder feilt die Enni laut Mitteilung nur noch an Kleinigkeiten. Für das Freizeitbad laufe gerade die Abstimmung des Hygienekonzeptes, der Öffnungszeiten und des Kassensystems mit der Stadt Neukirchen-Vluyn. Hier sollen nicht nur das Bad für maximal 315 Gäste, sondern auch drei Saunen öffnen.

Das Hallenbad im ESP dürfen ab Mittwoch zeitgleich bis zu 99 Personen besuchen, die sich – wie in den Freibädern – vorab ein Online-Ticket buchen müssen. Das Bad öffnet dienstags bis freitags von 6.30 bis 8 Uhr, dienstags und donnerstags außerdem von 17 bis 21.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr. Dabei gilt unter anderem eine Maskenpflicht bis zur Umkleidekabine.

Das Aktivbad Solimare öffnet lediglich für Schulschwimmen, Vereine und Kurse. Weitere Infos, Tickets und alle Regelungen: www.enni.de