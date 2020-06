Fridays For Future Fridays For Future ruft zur Fahrraddemo in Moers auf

Moers/Neukirchen-Vluyn. Die Jugendlichen von Fridays For Future Moers und Neukirchen-Vluyn rufen für den kommenden Freitag zur Demo auf. Es soll eine Sternfahrt geben.

Nach langer Zeit dürfen unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder Demonstrationen stattfinden. Die Organisatorinnen und Organisatoren der Moerser Ortsgruppe (OG) von Fridays For Future nehmen die Chance wahr und rufen zu einer Fahrraddemo am Freitag, 26. Juni, auf. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Moerser Bahnhof. Es wird eine gemeinsame Fahrraddemo mit den OGs aus Duisburg und Neukirchen-Vluyn sein mit anschließender Abschlusskundgebung. Alle, die sich daran beteiligen, müssen einen Mund-Nase-Schutz mitbringen.

Die Fahrraddemo funktioniert wie eine Sternenfahrt. In Neukirchen-Vluyn treffen sich die Demo-Teilnehmenden um 15.30 Uhr am Vluyner Platz und die Duisburger OG trifft sich um 15.30 Uhr am Hauptbahnhof in Duisburg. Nach einer kurzen Kundgebung fährt die Neukirchen-Vluyner Gruppe mit Musik nach Moers, um sich dort mit der Moerser Gruppe zu vereinen, die sich bereits um 16 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz versammelt hat.

Mit dieser Demonstration wollen die teilnehmenden Ortsgruppen das Bewusstsein von Politikern und Bürgern für eine bessere Klima-Politik wachrütteln. „Die Corona-Pandemie ist eine ernstzunehmende Krise, keine Frage, aber darüber hinaus dürfen wir bereits bestehende Krisen nicht vergessen“, betont die Ortsgruppe Neukirchen-Vluyn.

Für die Sicherheit der Teilnehmenden sei gesorgt, versichern die Organisatoren der Fahrraddemo. Auf den Versammlungsplätzen werden Kreuze aufgezeichnet, um den Mindestabstand einzuhalten. Gefahren wird nur zu zweit nebeneinander, wobei die Partner oder Partnerinnen auf dem Weg nicht gewechselt werden dürfen. Zudem gilt Maskenpflicht, sobald die Menschen von ihren Rädern absteigen.