Moers. Fünf Jahre nach dem letzten Freefall-Festival im Stadtpark Moers löst sich der Verein auf. Die Veranstalter hören mit einem Paukenschlag auf.

Freefall verabschiedet sich mit Konzert von Le Fly in Moers

Als im Jahr 2015 das zehnte und letzte Freefall-Festival im Moerser Stadtpark stattfand, waren die Beteiligten sicher, dass die Kulturarbeit in Moers dadurch nicht aufhören wird. Leider musste sich jetzt der Verein, die Freefall Kulturförderung e.V., eingestehen, dass nach dem Wegfall des Großprojektes „Festival“ bis auf wenige kleinere Veranstaltungen nicht das erreicht wurde, was man sich vorgenommen hatte.

Das Freefall-Festivall in Moers – hier ein Bild von 2015 – war stets gut besucht. Foto: DIANA ROOS / FUNKE Foto Services

Ein paar Party- und Konzert-Projekte, der gemeinsame Umschwung des Waldfestes Schwafheim mit den Dorf-Vereinen, hier und da ein Jury-Beisitz (Enni Bandcontest, Knete für die Fete) – „da hört es dann schon auf“, so beschreibt es der Freefall-Vorstand in einer Pressemitteilung vom Freitag. So wurde vereinsintern nach langer Diskussion beschlossen, die Freefall Kulturförderung e.V. zum 31. Dezember 2019 aufzulösen.

„Und wer Freefall kennt, der weiß: Spätestens jetzt reißen sich alle zusammen und wollen gemeinsam noch eine große Party feiern“, heißt es weiter in der Mitteilung. Dazu haben sich die Freefaller mit dem Verein zur Förderung der Jugend- und Kulturarbeit, VFJK/Träger des Bollwerk, zusammen getan.

Am Samstag, 1. Februar, wird noch einmal groß im Bollwerk107 gefeiert: Le Fly aus Hamburg, mehrmals auf der Freefall-Bühne in Moers zu Gast, werden den Abschied des Vereins mit ihrer St. Pauli Tanzmusik begleiten.

Es gibt ein letztes Konzert in Moers

„Ein letztes Konzert unter der Flagge des Vereins, ein letztes Mal den Lautstärkeregler auf Anschlag – so wünschen es sich der Vorstand und die ehrenamtliche Festival-Crew“, heißt es in der Mitteilung. Als Support für den Abend hat Philipp Hemmelmann (Singer/Songwriter) zugesagt.

MC Fitti. war 2013 in Moers zu Gast. Foto: Ute Gabriel

Unter dem Motto „Die letzte Runde geht auf uns!“ wollen die Veranstalter den Eintritt bewusst niedrig halten. Die Kulturförderung schenkt ihren Fans die beiden Bands, der Kostenbeitrag von 5 Euro pro Ticket unterstützt das Bollwerk107.

Tickets im Vorverkauf gibt es ab sofort im Café Mondrian am Kastell sowie online per Mail an: tickets@freefallfestival.de (Bezahlung per Paypal).