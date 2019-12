Moers. Die Feuerwehr Moers erklärt, warum zu Silvester Gefahr nicht nur von den Böllern und Raketen ausgeht, sondern auch von denen, die damit umgehen.

Feuerwehr Moers: Wenn schon böllern, dann ordentlich

Damit das neue Jahr gut anfängt, gibt die Feuerwehr Tipps, damit die Silvesterknallerei nicht gefährlich wird. Denn jedes Jahr zum Jahreswechsel haben die Feuerwehren mit einer erheblichen Anzahl von Verletzungen, Verbrennungen und Wohnungsbränden zu tun.

Gefahr geht nicht nur vom Feuerwerk selber aus, sondern auch von dem, der es abbrennt. Alkohol ist da als eine der Gefahrenquellen zu nennen. „Werfen Sie nie Feuerwerkskörper unkontrolliert umher oder auf

Knallt auch, ist aber weitgehend ungefährlich. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Personen. Feuerwerk darf nur im Freien abgebrannt werden, nicht aus Fenstern oder von Balkonen geworfen werden. Lassen Sie Kinder kein oder nur für Sie geeignetes Feuerwerk unter Aufsicht entzünden“, rät die Feuerwehr.

Weiter empfiehlt sie, nur Feuerwerksartikel mit BAM-Kennzeichnung zu verwenden, und weist darauf hin, dass die Verwendung von sogenannten Polen-Böllern nicht nur gefährlich, sondern auch strafbar ist. Verboten sei auch die Verwendung von Signalmunition, Seenotrettungsraketen oder Magnesiumfackeln.

„Wer lesen kann, ist klar im Vorteil“, findet die Feuerwehr und bittet, die Gebrauchsanweisungen aufmerksam zu lesen – und zwar nicht erst um Mitternacht. Kanonenschläge oder Böller sollten nie in der Hand, sondern am besten auf dem Boden gezündet werden. Raketenstarts sind nur aus Halterungen – beispielsweise in einem Getränkekasten abgestellte leere Glasflaschen – zu empfehlen. Blindgänger nicht nochmal zünden und am besten wegräumen.

Auch rät die Feuerwehr dazu, brennbare Gegenstände wie Gartenmöbel aus der unmittelbaren Nähe zu räumen – auch vom Balkon. Mülltonnen seien am besten abzuschließen, wenn möglich. Feuerwerksartikel sollten nie direkt am Körper oder in Jackentaschen getragen werden. Löschwasser oder Feuerlöscher bereit zustellen, empfehle sich ebenfalls. Trotz allem: Haus- oder KFZ Verbandskasten griffbereit halten. Der Anfahrtsweg für Feuerwehr und Rettungsdienst sollte frei von Feuerwerkskörpern sein.