Neukirchen-Vluyn. Ex-„Räuber“ Torben Klein kommt am Rosenmontag zur Neukirchen VLÜ-KA-GE. Der Kölner ist nicht der einzige Star der Party nach dem Karnevalszug.

„Mit diesem Programm sprechen wir sowohl das jüngere als auch das ältere Publikum an“, sagt Jörg Thiem, Präsident der Neukirchen VLÜ-KA-GE, zufrieden, während er durch das aktuelle Sessionsheft des Karnevalvereins blättert. Lange dauert es nämlich nicht mehr, dann beginnt die heiße Phase des Neukirchen-Vluyner Karnevals. Die Rot-Weißen starten am Freitag, 31. Januar, mit der Herrensitzung im Klingerhuf.

Gardetanz der Neukirchen-VLÜ-KA-GE, hier beim Pfarrkaneval in der Kulturhalle. Foto: Archicfoto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Mit dem Kabarettauftritt des bekannten Sitzungspräsidenten Volker Weininger und dem Zwiegespräch des Duos Harry und Armin stehen zwei klassische Büttenreden auf dem Programm. „Dann wird Party gemacht“, betont Thiem. „Der typische Sitzungskarneval, bei dem es nur klassische Büttenreden gibt, ist vorbei. Mittlerweile wollen auch die Männer richtig feiern.“ Es folgen Tanz und Gesang der Gruppen Druckluft, Altenrather Sandhasen, Kommando 3 und Vroni. Los geht es um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr).

Die Damen sind einen Tag später, am Samstag, 1. Februar, 17 Uhr, (Einlass 16 Uhr) dran. Die Sitzung ist ausverkauft. Die eigenen Tanzgarden, aber auch die Gesangsgruppe „The Wanderer Trio“ und die Comedians Willi und Ernst treten auf.

Auf die Kritik, dass man in der Tennishalle des Klingerhufs nicht überall eine gute Akustik habe, hat der Verein reagiert. Die Technik wurde verändert, die Lautsprecher stehen nicht mehr direkt neben der Bühne, sondern hängen an der Decke. Dazu gibt es auch eine neue Beleuchtung.

Auf der Kindersitzung gibt es ein großes Mitmachprogramm

Weiter geht es mit der Kindersitzung am Sonntag, 16. Februar, um 15 Uhr, im Klingerhuf. Die Kinder erwartet ein Mitmachprogramm mit vielen Überraschungen. Ballon- und Zauberkünstler Tobi Twist tritt auf.

Und dann steht auch schon Altweiber am Donnerstag, 20. Februar, an. Das ruft die Möhnen rund um VLÜ-KA-GE-Geschäftsführerin Elsa Bertz auf den Plan. „Ich hoffe, dass wir wieder 60 Möhnen zusammenkriegen“, erklärt Bertz. Jede Frau darf als Möhne verkleidet mitmachen. Für eine bessere Planung bittet Elsa Bertz um Anmeldung unter 0178/ 68 88 970. Nach einem gemeinsamen Frühstück ziehen die Möhnen ab 8 Uhr durch die Neukirchener und Vluyner Geschäfte. Die Mitglieder des vereinseigenen Möhnenclubs 2008 haben wieder Lieder umgedichtet, die nun noch im Tonstudio eingesungen werden. Um 15.11 Uhr wird das Rathaus gestürmt. „Wir sind gespannt, was sich Bürgermeister Harald Lenßen dieses Jahr einfallen lässt, um sich zu schützen“, sagt Bertz schmunzelnd.

Beendet wird die Karnevalssession mit dem traditionellen Fischessen

Um 17 Uhr beginnt die Altweiberparty im Klingerhuf mit DJ Rhein-Ruhr, Willi Girmes und Axel Fischer. „Es wird ein lockerer Abend mit flotter Tanzmusik“, kündigt Bertz an.

Am Rosenmontag, 24. Februar, setzt sich der Karnevalszug um 13.11 Uhr von Neukirchen nach Vluyn in Bewegung. Im Anschluss kann ab 16 Uhr im Klingerhuf weitergefeiert werden: Willi Girmes und Torben Klein, ehemaliger Frontmann der Kölner Band „Die Räuber“ (Wenn et Trömmelche jeht“), stehen auf der Bühne.

Abgerundet wird die Karnevalssession schließlich mit dem traditionellen Fischessen am Dienstag, 25. Februar, um 19 Uhr, im Klingerhuf.

>>> Hier gibt es Karten

Karten für die Herrensitzung (20 Euro), die Kindersitzung (5 Euro), die Altweiberparty (15 Euro) und die Rosenmontagsparty (15 Euro) gibt es im Vorverkauf im Sport- und Freizeitpark Klingerhuf, Wilhelm-Reuter-Allee 1, 02845/ 3 20 10; bei Bertz-Getränke-Automaten-Service, Raiffeisenstraße 23, und bei Elsa Bertz per Mail: geschaeftsfuehrerin@ vlue-ka-ge.de oder telefonisch unter 0178/68 88 970.