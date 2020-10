Erzieherin positiv getestet - Moerser Kita unter Quarantäne

In der Awo Kita Eichendorffstraße in Moers wurde eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet. (Symbolbild)

Moers. In einer Moerser Kita wurde eine Erzieherin positiv auf Corona getestet. Für die gesamte Einrichtung wurde nun Quarantäne angeordnet.

In der Awo Kita Eichendorffstraße in Moers wurde eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilt der Kreis Wesel am Mittwoch mit. Im Rahmen der Kontaktnachverfolgung wurde für die gesamte Einrichtung Quarantäne angeordnet. Alle Betroffenen werden zeitnah durch das Gesundheitsamt auf die bestehenden Abstrichmöglichkeiten hingewiesen.

Die Zahl der labordiagnostisch nachgewiesenen Corona-Fälle im Kreis Wesel lag am Mittwoch bei 1881 (Dienstag: 1853). Der 7-Tage-Inzidenzwert stieg auf 54,1 (Dienstag: 52,4). Details: Alpen 30 (29), Dinslaken 328 (323), Hamminkeln 71 (68), Hünxe 49 (49), Kamp-Lintfort 183 (174), Moers 534 (531), Neukirchen-Vluyn 94 (94), Rheinberg 139 (135), Schermbeck 66 (66), Sonsbeck 33 (33), Voerde 118 (118), Wesel 156 (156), Xanten 80 (77).