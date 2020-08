Freizeit in Moers Enni-Sommer-Special in Moers bietet Musik und Comedy

Moers. In Moers trifft am kommenden Samstag Live-Musik bei einem Picknick-Konzert auf Comedy. Die Zahl der Plätze für den Abend ist begrenzt.

Die Enni Energie & Umwelt lädt in Moers zu einem Sommer-Special der Nacht der Bands. Am Samstag, 29. August, trifft Live-Musik bei einem Picknick-Konzert auf Comedy. Ab 19 Uhr treten die Band Holodeck und Comedian Jens Wienand auf dem Außengelände des Sportparks Rheinkamp auf.

Für die Enni und Adam Ruta vom Veranstalter Gastro Event sei es eine „tolle Bestätigung“, wie es in der Mitteilung weiter heißt: Viele Menschen hätten nachgefragt, ob die Enni Night of the Bands in Moers, Xanten und Rheinberg trotz Corona stattfinden können. „Das zeigt, dass die Leute regelrecht auf die Musiknächte warten“, so Ruta. Er freue sich, den Partygästen nun eine „kleine, aber feine Alternative“ bieten zu können.

Eine der beliebtesten Bands der Musiknacht

So wird beim Summer Special mit Holodeck eine der beliebtesten Bands der Musiknacht auftreten. Die Truppe sei bekannt dafür, dass sie Pop- und Rock-Hits nicht bloß covert, sondern die Klassiker frech und frisch neu interpretiere und ihnen eine eigene Note gebe. Holodeck wird zwischen 19 und 22 Uhr zwei einstündige Sets spielen.

In den Musikpausen bietet Comedian Jens Wienand eine unterhaltsame und kurzweilige One-Man-Show. Der „Meister der Improvisation“ werde seine Zuhörer an seinem Leben teilhaben lassen, das er meist „am Rande des Lebensqualitätsminimums“ verbringe, kündigt Enni jedenfalls an.

Dass Musik und Comedy sich an diesem Abend abwechseln, ist Teil des Hygienekonzeptes. „So verhindern wir, dass Pausen entstehen, in denen alle Gäste gleichzeitig aufstehen“, sagt Ruta. Alle Gäste – das sind übrigens maximal 340. Denn in den 170 Sitzkreisen vor der Bühne dürfen jeweils zwei Personen Platz nehmen.

„Etwa die Hälfte der Kreise werden wir bestuhlen, in den vorderen Kreise können die Picknick-Liebhaber auf eigenen Decken oder Stühlen sitzen.“ Wichtig: Wer sich außerhalb seines Kreises bewegt, muss eine Mund-Nasen-Maske tragen. Das Sitzkreiskonzept habe sich in anderen Städten bewährt. Sollte es regnen, wird die Veranstaltung auf den 30. August verschoben.

Tandem-Tickets gibt es für 28 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr unter www.enni.de/mmc. Bei der Buchung des Online-Tickets sind die Kontaktdaten der Besucher anzugeben, die der Veranstalter für vier Wochen speichert.