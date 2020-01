In Neukirchen-Vluyn betreibt Enni einen der größten Solar-Parks am Niederrhein (Foto). Erst im Oktober ging die Anlage in Moers-Vinn in Betrieb.

Moers/Neukirchen-Vluyn. Enni beschließt 57 Millionen Euro an Investitionen vor allem in Moers und Neukirchen-Vluyn – und bleibt bei seiner Preispolitik bei Strom und Gas.

Enni investiert Millionen in Moers und Neukirchen-Vluyn

Die Enni-Unternehmensgruppe will im Jahr 2020 kräftig investieren. Die Gremien haben beschlossen, dass die Enni Stadt & Service Niederrhein und deren Tochter Enni Energie & Umwelt knapp 57 Millionen Euro in der Region und in verschiedenen Zukunftsfeldern ausgeben wird. Der Jahresumsatz der Gruppe soll auf 260 Millionen Euro steigen.

Den größten Wachstumsschub wird 2020 die Energietochter verzeichnen. „An der Fernwärme Niederrhein erwerben wir weitere Anteile, die wir so auf 15 Prozent aufstocken“, kündigt Vorstandschef Stefan Krämer in einer Pressemitteilung vom Montag an. Die sei ein „tolles Invest in die Zukunft“, das für die Gesellschafter über Jahre zuverlässige Renditen abwerfe.

Krämer rechnet damit, dass allein die Energiesparte den kommunalen Enni-Gesellschaftern – den Städten Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Uedem – insgesamt rund 111 Millionen Euro im Laufe der kommenden fünf Jahre aus Jahresüberschüssen und Konzessionsabgaben überweisen kann. Gleichwohl werde die Energie für die Kunden „dauerhaft bezahlbar, sicher und umweltfreundlich“ bleiben, verspricht Krämer. Strom und Gas werde man zu Preisen abgeben, die bundesweit unter dem Durchschnitt aller Anbieter liegen. Auch bundesweit soll die Zahl der Strom- und Gaskunden weiter wachsen.

Millionenbeträge der Enni Stadt & Service fließen auch 2020 in die Sanierung von Kanälen und Versorgungsnetzen, um die Infrastruktur zukunftsfähig zu machen. Hinzu kommen Millionenbeträge für die neue Firmenzentrale am Jostenhof, in der dann die komplette Unternehmensgruppe beheimatet sein wird.

„Nachdem wir einen Generalunternehmer gefunden haben, werden wir im Frühjahr mit dem ersten Spatenstich die anderthalbjährige Bauphase einläuten“, erklärt das für die technischen Bereiche zuständigen Vorstandsmitglied Kai Gerhard Steinbrich. Er kündigt darüber hinaus an, dass Enni bis Dezember 17 Millionen Euro in vier Kilometer Moerser Kanäle, die Friedhöfe und die weitere Sanierung der Eventhalle am Solimare stecken wird. Für die Erneuerung der Energienetze sind nochmals gut 16 Millionen Euro verplant: „Wir erneuern rund 31 Kilometer unseres Stromnetzes und tauschen dabei rund 27 Kilometer der störanfälligen Freileitungen gegen Erdkabel aus“, so Steinbrich.

Am Enni-Standort Jostenhof soll die neue Unternehmenszentrale entstehen. Foto: Sivani Boxall / FFS

Auch in der Wärmeversorgung wird das Unternehmen aktiv bleiben. In Neukirchen-Vluyn macht Enni das 2014 übernommene Wärmenetz weiter zukunftsfähig und baut es 2020 um 1,5 Kilometer aus. Parallel dazu wird das Breitbandangebot wachsen. „Unser Glasfasernetz erweitern wir 2020 um 27 Kilometer und arbeiten so weiter auch am Zukunftsfeld Telekommunikation“, kündigt Steinbrich an.

Insgesamt geben der Enni-Spitze die Erfolge vieler neuer Themen der letzten 20 Jahre den finanziellen Spielraum für notwendige Zukunftsinvestitionen und neue Aufgaben. „Anders als zur Jahrtausendwende, als wir noch reiner Energiehändler waren, sind wir heute breit aufgestellt“, sagt Vorstandsboss Stefan Krämer. Wachstumspotenzial sieht er bei regenerativen Energiewendeprojekten ähnlich dem kürzlich in Betrieb gegangenen Solarpark Moers-Vinn.

Dabei wird Enni auch die heimische Wirtschaft stärken. „Hier kaufen alle unsere Unternehmen weiter bevorzugt Material und Dienstleistungen wie beispielsweise Tiefbauleistungen in Millionenhöhe ein“, so Krämer. Auch von Investitionen soll der Niederrhein profitieren, die inklusive des neuen, gemeinsamen Verwaltungsstandortes bis 2024 knapp 200 Millionen Euro ausmachen werden.