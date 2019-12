Ela Karabulut vom Adolfinum in Moers ist ein „Ruhrtalent“

Jeden Freitag bekommt Ela Karabulut (15) eine E-Mail. Dann sucht sich die Adolfinerin aus den vielen verschiedenen Angeboten einiges aus. Als da sind Firmenbesuche, Bildungsreisen, Workshops, aber auch persönliche Beratung und finanzielle Unterstützung. Ela Karabulut kann an all diesen Dingen kostenlos teilnehmen, weil sie ein Stipendium des Programms „Ruhrtalente“ hat. Und das schon seit drei Jahren. Pädagoge Thorsten Klag erklärt: „’Ruhrtalente’ fördert Schüler, die leistungsorientiert sind, aber auch sozial engagiert und offen für alles Neue und die besondere Talente haben.“

Ela Karabulut hat einen vollen Tag. Sie besucht neben der Schule noch die Universität in Duisburg, um Psychologievorlesungen zu hören. „Dazu darf sie auch mal eine Stunde eher aus der Schule. Den Stoff muss sie natürlich nachholen“, sagt der Lehrer. Außerdem hilft Ela Karabulut Kindern der fünften und sechsten Klasse, die einen Migrationshintergrund haben, bei Hausaufgaben und anderen Dingen, und sie steht zu Hause der alleinerziehenden Mutter bei den täglichen Dingen zur Seite.

Auch die Persönlichkeit wird bewertet

Mit insgesamt 600 Stipendien ist „Ruhrtalente“ inzwischen die größte Schülerstiftung in NRW. Die RAG-Stiftung ist seit 2015 Anker des Projekts und finanziert es mit 3,5 Millionen Euro. Derzeit werden 300 Schülerinnen und Schüler an 140 Schulen im Land gefördert. „Ich kam auf Anregung meiner älteren Schwester dazu“, erklärt Ela.

Für ein Stipendium ist unter anderem das Empfehlungsschreiben eines Pädagogen nötig. „Das hat mein Deutschlehrer Marco Petering geschrieben“, so Ela Karabulut. „Und der hat in diesem Fall auch nicht lange gezögert“, sagt Thorsten Klag. Außerdem musste die Schülerin viele Fragen in Formularen beantworten sowie ein persönliches Gespräch mit Vertretern der Stiftung führen. Neben dem Leistungswillen in der Schule (Elas Durchschnitt liegt bei 1,5) und dem Einsatz für andere Menschen werden auch die Persönlichkeit und die Neugier auf fremde Dinge bewertet.

Neugier auf Fremdes hat die Schülerin tatsächlich. So fuhr sie unlängst mit zur Besichtigung des Bayer-Labors. „Eigentlich interessierte mich das Thema nicht so. Aber dann war die Fahrt doch sehr spannend“, sagt die Schülerin. Ausgesucht habe sie sich auch die Tour nach Dortmund, wo ein Obdachloser die Schüler durch die Stadt führte. Sinnvoll sei auch der Kurs in Selbstbehauptung gewesen, sagt Ela. Es gebe zudem Workshops, wie man eine gute Präsentation erstelle oder wie man richtig E-Mails versende – um nur einiges zu nennen.

Berufswunsch der Moerser Schülerin: Medizinerin

In Berlin war die Schülerin mit der Stiftung auch: „Da ging es um einen Workshop über Nachhaltigkeit.“ Von der Stadt habe man einiges zu sehen bekommen, beispielsweise den Reichstag. Weitere Studienreisen biete die Stiftung auch an, wie die nach China. „Aber dorthin komme ich vielleicht noch, ich habe am Adolfinum ja Chinesisch belegt“, meint Ela. Vielleicht gehe es ja ‘mal auf eine Sprachreise nach England, freut sich die bescheidene Schülerin schon.

Ein Mal im Jahr schreiben die Stipendiaten ihre Erfahrungen des Jahres für die Stiftung auf. Die Schreiben gehen an die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen, die die Verwaltung der Stiftung übernommen hat. Einen Berufswunsch hat die 15-Jährige auch schon: „Medizin“, sagt sie. Das könne man auch prima mit Psychologie kombinieren. Dass die Stiftung ihr so viel ermöglicht, dafür ist Ela Karabulut dankbar. Sie weiß auch in ihrem Alter schon, dass einem nichts im Leben in den Schoß fällt. „Der Großteil muss von einem selbst kommen“, sagt sie schlicht.

Weitere „Ruhrtalente“ aus der Region: Neben Ela Karabulut vom Adolfinum Moers werden von „Ruhrtalente“ in der Region auch Melina Müller vom Georg-Forster-Gymnasium Kamp-Lintfort, Finn Grohmann aus Neukirchen-Vluyn an der Hermann-Runge-Gesamtschule Moers, an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule Moers und Houda Mhamdi am Mercator Berufskolleg Moers gefördert.