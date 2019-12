Moers. Auf der Bahnstrecke zwischen Moers und Xanten stehen vom 6. bis zum 10 Januar Arbeiten an. Das führt zu Einschränkungen im Fahrplan.

Einschränkungen auf der Bahnstrecke von Moers nach Xanten

Bahnfahrer müssen sich wieder auf Einschränkungen einstellen. Aufgrund von Oberleitungsarbeiten zwischen Rheinkamp und Rheinberg und Gleisarbeiten zwischen Duisburg Hbf und Rheinhausen entfallen vom Montag, 6. Januar, bis Freitag, 10. Januar, in Tagesrandlage einzelne Zugverbindungen auf der Linie RB 31 zwischen Xanten und Moers. Das teilt die Nordwestbahn mit. Für die ausfallenden Verbindungen richtet die Nordwestbahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Von Xanten bis nach Moers sind folgende Änderungen zu erwarten: Vom 6. Januar bis zum 10. Januar entfällt die Zugverbindung mit der planmäßigen Abfahrtszeit in Xanten um 4.58 Uhr von Xanten bis nach Moers. Die Zugverbindung wird durch einen Ersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Damit in Moers der Anschluss an die reguläre Zugverbindung um 5.27 Uhr erreicht werden kann, startet der Ersatzbus bereits 33 Minuten früher als die reguläre Zugverbindung und zwar um 4.25 Uhr ab Xanten.

Von Moers bis nach Xanten sind folgende Änderungen zu erwarten: Von Duisburg bis Moers fahren die Züge nach dem regulären Fahrplan. Vom 6. Januar bis zum 10. Januar entfällt die Zugverbindung um 0.28 Uhr von Moers bis nach Xanten. Ab Moers verkehrt ein Ersatzbus zu späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten und erreicht Xanten statt um 0.55 Uhr erst um 1.30 Uhr.

Die Nordwestbahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 01806 600161 (20 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf) zu melden.