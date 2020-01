Am Fuße des Mount Everest auf fast 4000 Metern Höhe unter Sherpas und Nepalesen medizinische Forschung zu betreiben, das hat der Moerser Arzt Christian Kühn einige Monate getan. Der 34-Jährige, bis Ende Januar noch Assistenzarzt am Krankenhaus Bethanien, und seine Frau Dr. Julia Kühn sind begeisterte Trekkingreisende.

Was auch der Grund dafür ist, dass Christian Kühn am Institut für Arbeits- und Sozialmedizin seiner Universität in Aachen in der Arbeitsgemeinschaft „Sport-, Flug- und Reisemedizin“ mitwirkte. „Über diesen Weg kam ich zu dem Forschungsprojekt im Himalaya“, schildert er.

Das kleine Krankenhaus im kleinen Ort Kunde im Himalaya nahe dem Mount Everest hat nur ein paar Betten und ist für die gesamte Region und ihre Menschen dort zuständig. Und auch für die Touristen, die sich dort zur Besteigung des Mount Everest einfinden.

„Wir haben dort als Gruppe an verschiedenen Fragen gearbeitet. Dabei ging es auch um die Höhenerkrankungen der Bergsteiger“, sagt Christian Kühn. Das Projekt ADEMED 2011 (Aachen Dental and Medical Expedition) schickte die Gruppe von Professoren, Ärzten und Studenten auf die Reise nach Nepal.

Das Trinkwasser mache Probleme

Viele Probleme mache dort schlechtes Trinkwasser, was für schwere, den Körper schwächende Durchfälle sorgen könne. „Leider kennen die meisten Bergsteiger die Regeln zum Schutz davor, halten sie aber nicht immer ein.“ Zudem könnten unerfahrene Höhen-Bergsteiger die akute Bergkrankheit erleiden, die sich durch Schwindel, Kopfschmerz und Übelkeit äußere.

Besonders gefährlich seien auch das Höhen-Lungenödem oder auch das Hirnödem. „Durch den schwachen Luftdruck dort oben sammelt sich Wasser in der Lunge“, erklärt der Mediziner. Grund dafür sei ein zu schnelles Aufsteigen auf große Höhen. Die Faustregel dort oben sei, nicht mehr als 500 bis 700 Höhenmeter pro Tag zu steigen.

„Als ich dort war, musste ein österreichisches Bergsteigerpaar mit dem Heli von Kunde aus mit schwerem Lungenödem nach Kathmandu geflogen werden. Wir erfuhren, dass sie sich mit dem Helikopter auf große Höhe hatten bringen lassen und dann viel zu schnell aufgestiegen sind.“

Dr. Christian Kühn im Bethanien. Foto: Volker Herold / FFS

Zu Christian Kühns Forschungsaufgaben zählte es, die Krankenakten des kleinen Krankenhauses der letzten 15 Jahre zu sondieren und als medizinische Arbeitsgrundlage zusammenzufassen.

Reisende sollten sich Rat bei Fachleuten und Institutionen holen

Am Rande: Dies bildete später auch den Rahmen für seine Doktorarbeit, die er inzwischen erfolgreich abgelegt hat.

Dem Trekkingreisenden aus Leidenschaft liegt das Wohl der Touristen sehr am Herzen: „Jeder, der eine Fernreise in eine extreme Region plant, sollte sich bei Fachleuten und erfahrenen Institutionen Rat holen.“

Denn beispielsweise im Himalaya ausgeflogen zu werden, koste 7000 Euro, und die müsse der Tourist auch noch bar bezahlen können – ganz abgesehen von den gesundheitlichen Problemen durch Unerfahrenheit. „Das Problem ist es beispielsweise am Mount Everest, dass die Touristen viel zu eng getaktet sind und sich kaum einen Zwischentag leisten können. Bei akuter Bergkrankheit reicht aber oft schon ein Tag Pause“, weiß der Experte.

Auch kritische Situationen auf Fernreisen erlebt

Er selbst sei mehrfach über Monate in Nepal gewesen. „Wenn man da allein auf weiter Flur ist, darf nichts passieren...“

Und auf seinen Fernreisen mit dem Rucksack habe er auch kritische Situationen erlebt: „Beispielsweise in Burkina Faso, das an verschiedene afrikanische Länder angrenzt. Da bin ich nicht über die Grenze gekommen und war schon ziemlich verzweifelt.“ Erst als er dem Grenzer ein ordentliches Bakschisch gegeben habe, habe dieser ihn ins Land gelassen. „Aber da musste mit 22 Jahren auch erst mal drauf kommen“, sagt Christian Kühn lächelnd.

Ende Januar scheidet Dr. Christian Kühn am Krankenhaus Bethanien aus und arbeitet zusammen mit seiner Frau Dr. Julia Kühn in einer Praxis für Allgemeinmedizin in Scherpenberg. „Wir haben zwei kleine Kinder“, berichtet der Mediziner. Aber die Sache mit dem Strandurlaub, die sei bis heute nichts für ihn und seine Frau. „Als nächstes geht es mit der ganzen Familie im Februar nach Sri Lanka. Auch per Rucksack“, freut sich Christian Kühn schon jetzt.