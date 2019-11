Duisburger bekommt lebenslang für Mord im Bordell in Moers

Vor dem Schwurgericht des Landgerichtes Kleve ist am Montag der Prozess gegen einen 47-jährigen Mann aus Duisburg zu Ende gegangen, der im Frühjahr in Moers in einem Bordell eine Prostituierte ermordet und eine andere schwer verletzt hat. Das Schwurgericht verurteilte den Mann nach Angaben des Gerichts zu lebenslanger Haft und einer Zahlung von 25.000 Euro an seine ehemalige Lebensgefährtin.

Die Anklage hatten dem Mann Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Tat war am Abend des 6. April im Bordell Moulin Rouge in Moers-Rheinkamp geschehen. Dabei war eine 38 Jahre alte Frau durch einen Stich ins Herz getötet und eine 31-Jährige schwer verletzt worden. Die Polizei hatte den Täter wenig später am Rande des Jungbornparks aufgegriffen. Zum Prozess-Auftakt vor zwei Wochen hatte der Mann die Tat zwar eingeräumt, eine Tötungsabsicht aber abgestritten.

Gericht stellte besondere Schwere der Schuld fest

Mit der bei der Tat schwer verletzten Frau hat der 47-Jährige ein Kind. Sie hatte die Beziehung beendet und arbeitete als Prostituierte im Bordell. Noch am Tag der Tat habe sie dem Täter gegenüber angekündigt, er werde sein Kind „nie wieder sehen“. Genau danach hatte der Mann aber verlangt. Nach dem Gespräch habe er sich betrunken und sei zum Moulin Rouge gefahren – mit dem Küchenmesser, angeblich ein Geschenk seiner ehemaligen Lebensgefährtin, in der Tasche.

Die getötete Frau saß neben der Ex-Freundin auf einem Barhocker, als der Mann sie angriff. Beim Prozess an diesem Montag sah es das Schwurgericht als erwiesen an, dass der Mann die 38-Jährige ermordet und die 31-Jährige gefährlich verletzt hat. Es stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest.