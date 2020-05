DRK stellt Automaten mit Corona-Schutzmaterial in Moers auf

DRK-Geschäftsführer Andreas Bußmann (links) und Giovanni Malaponti am DRK-Schutz-Automaten im Foyer der Sparkasse am Ostring

Moers/Kreis Wesel. Das Deutsche Rote Kreuz stellt Selbstbedienungsautomaten mit Schutzmaterial auf. Der erste Automat ist jetzt in Moers aufgestellt worden.

Wer spontan eine Schutzmaske, Desinfektionsmittel oder Einmalhandschuhe benötigt, bekommt diese jetzt flächendeckend in DRK-Schutz-Automaten. Der erste von insgesamt vier Selbstbedienungsautomaten in Foyers der Sparkasse am Niederrhein steht jetzt am Ostring in Moers.

Kaum hatte Andreas Bußmann, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Niederrhein, den leuchtend roten Automaten in Betrieb genommen, kamen schon die ersten Interessenten. „Der Bedarf ist wirklich hoch. Wir geben die Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel zum Selbstkostenpreis ab“, sagt Andreas Bußmann.

In der Woche ab Montag, 11. Mai, folgen Automaten in den Foyers der Sparkasse in Neukirchen (Poststraße), Rheinberg (Bahnhofstraße) und Xanten (Europaplatz). Insgesamt stellt der Kreisverband 20 Automaten auf, unter anderem auch bei Edeka in Alpen und Xanten. Vorstandsvorsitzender Giovanni Malaponti: „Das ist eine richtig gute Idee, die wir gerne unterstützen.“

Fünf Einwegmasken kosten 6 Euro, sechs Paar Einmalhandschuhe 1 Euro, eine FFP 2-Maske 6 Euro, der Dreierpack 15 Euro, eine Flasche Desinfektionsmittel kostet 7 Euro. Am DRK-Schutz-Automaten kann man auch per Karte und kontaktlos bezahlen, Apple Pay funktioniert ebenfalls.