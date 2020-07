Drei Vermummte sprengen Geldautomat in Kamp-Lintfort

Die Polizei rückte in der Nacht zum Mittwoch zur Moerser Straße in Kamp-Lintfort aus. Dort ist ein Geldautomat gesprengt worden.

Kamp-Lintfort. Drei Vermummte haben in der Nacht einen Geldautomaten in Kamp-Lintfort gesprengt. Sie flüchteten mit einem dunklen Wagen.

Drei Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Kamp-Lintfort gesprengt. Zeugen beobachteten danach, wie ein dunkles Auto mit hohem Tempo in Richtung Autobahn davonfuhr, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte.

Gegen 4.22 Uhr waren mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen. Verletzt wurde bei der Sprengung an der Moerser Straße niemand. Ob die Vermummten Beute machten, ist bislang unklar. Auch der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. (dpa/red)