Moers. Die Dorsterfeldschule in Moers hat binnen eines Jahres ihren neuen Anbau fertiggestellt und eingeweiht. Er bringt eine Reihe von Verbesserungen.

Dorsterfeldschule in Moers weiht ihren neuen Anbau ein

Mit einem coolen Rap-Song über ihre Schule haben die Mädchen und Jungen der Dorsterfeldschule ihre Gäste begrüßt. Vertreterinnen und Vertreter aus Schule, Politik, Verwaltung und von den beteiligten Firmen haben die Einweihung des neuen Anbaus der Bildungseinrichtung gefeiert, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

So sieht es im Innern des Neubaus aus. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

„Das Gebäude fügt sich sehr gut in die bestehende Struktur ein“, freute sich Schulleiter René Klaus in seiner Begrüßungsrede. Er dankte allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Dem Dank konnte sich Bürgermeister Christoph Fleischhauer anschließen. Er würdigte die gute Situation der Stadt beim Zustand der Schulen. „Im Vergleich zu anderen Kommunen haben wir eine stabile Infrastruktur, auf die wir aufbauen können.“ Den Grund dafür sah Fleischhauer in den planvollen Investitionen der Stadt über die städtische Tochtergesellschaft PRO:SA. 60 Millionen Euro sind vor allem in die Grundschulen geflossen. Abschließend wünschte Fleischhauer viel Erfolg beim Lehren und Lernen in den neuen Räumen.

Das aktuelle Bauprojekt wurde als Fördermaßnahme mit Finanzierung durch das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ durchgeführt. Die Herstellungskosten – ohne Ausstattung - betragen rund eine Million Euro. Die reine Bauzeit lief von August 2018 bis August 2019. Für die Erweiterung waren gemäß der aktuellen Schulbedarfsplanung zusätzlich vier Klassenräume sowie zwei Inklusionsräume erforderlich. Damit konnte die Dorsterfeldschule ab diesem Schuljahr die 15. Klasse in ihren Räumen aufnehmen.

Der Anbau umfasst insgesamt circa 400 Quadratmeter Nutzfläche im Erdgeschoss und Obergeschoss. Die Klassenräume sind neben der regulären Möblierung mit Smartboards anstelle von Schultafeln ausgestattet. Für die Projektleitung war das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt zuständig.