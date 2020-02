Die Möhnen haben die Rathäuser in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn gestürmt.

Rathausstürme Die schönsten Bilder von den Möhnen in Moers, Kali und NV

Am Niederrhein. Am Donnerstag haben die Möhnen die Macht über die Rathäuser in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn erlangt. Hier sind die schönsten Fotos.

Ist das ein Tag für die wilden Weiber. Mit Pauken und Trompeten sind am Donnerstag die Möhnen in die Rathäuser in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn eingezogen.

In Kamp-Lintfort macht die Stadtspitze Werbung für den neuen Tierpark und empfängt die Möhnen als Tierpfleger, Ziegenbock und Esel. In Neukirchen-Vluyn wehren sich Bürgermeister Harald Lenßen und seine Mitarbeiter mit Buntstiften. Und auch der Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer hat keine Chance, sein Rathaus gegen die Möhnen zu verteidigen.

