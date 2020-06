Die Polizei in Kamp-Lintfort fahndet nach einem Dieb

Kamp-Lintfort. Bei der Fahndung nach einem Dieb geht die Polizei jetzt mit Fotos in die Öffentlichkeit. Überwachungskameras haben die Taten aufgezeichnet.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am 24. Dezember 2019 in einem Drogeriemarkt an der Frankenstraße in Essen ein Portemonnaie gestohlen hat. Neben den üblichen Personaldokumenten waren in der Geldbörse auch etwa 300 Euro Bargeld.

Wer hat diesen Mann gesehen oder kennt ihn? Foto: Polizei NRW

Am 27. Dezember versuchte der Unbekannte dann gegen 11.23 Uhr am Automaten eines Geldinstitutes auf der Friedrich-Heinrich-Allee in Kamp-Lintfort mit der gestohlenen Karte Geld abzuheben. Wegen falscher PIN-Eingabe behielt der Automat die Karte ein. Die Mitnahme der Geldbörse sowie die versuchte Abhebung des Geldes sind durch Überwachungskameras aufgezeichnet worden.

Wer kennt diesen Mann? Hinweise: 02842 / 9340.