Die Nachbarschaftshilfe macht Moers-Hülsdonk liebenswerter

Die Idee, anderen zu helfen, hatte Siegfried Zakrzewski schon länger. Seit 2017 haben sich er und zehn weitere Ehrenamtliche zur „Nachbarschaftshilfe Hülsdonk“ zusammengetan. Ihr Domizil liegt in der Begegnungsstätte Haus am Schwanenring, wo man sich monatlich trifft.

Einmal in der Woche bereiten die Helfer beispielsweise den Senioren im benachbarten Rudolf-Schloer-Stift einen schönen Nachmittag mit Musik, Gesang und Kaffeetrinken. „Wir erledigen aber auch kleinere Reparaturen und Wege für Hülsdonker Bürger“, erklärt Siegfried Zakrzewski. Und auch jungen Nachbarn greifen die Helfer gern unter die Arme, wenn etwa ein Kind von der Tagesmutter oder vom Kindergarten abgeholt werden muss.

Um auf das Angebot aufmerksam zu machen, habe man in Hülsdonker Haushalten einen Info-Flyer verteilt, berichtet der Gründer. Ein größeres Echo sei jedoch ausgeblieben. Denn, so hat Gabi Schaper festgestellt: „Manche Menschen scheuen einfach davor zurück, sich bei uns zu melden.“

Man bekommt auch etwas zurück

Einer der Mitstreiter ist Hinrich Kley-Olsen, Leiter der Begegnungsstätte Haus am Schwanenring: „Den Menschen geht es oft um einen seriösen, sicheren Kontakt. Hier in der Begegnungsstätte können sie sich gern melden, wenn sie die Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen möchten“, erläutert er. Die Nachbarschaftshilfe wirke da vorbeugend, wo ältere Menschen so lange wie möglich in ihren vier Wänden leben wollten.

Wenn es um ältere Menschen gehe, sei immer Einfühlungsvermögen gefragt, weiß Nadine Balzani. So geht Siegfried Zakrzewski gern mit einem Ehepaar spazieren. „Beide sind etwas gebrechlich. Oft gehen wir zusammen in die Stadt. Und es ist immer schön, wenn sie mir von früher erzählen“, beschreibt der Helfer seine Arbeit. „Man bekommt auch etwas zurück.“ Oder Detlef Blumberg, der seit zwei Jahren eine ältere Frau betreut: „Manchmal gibt es technische Probleme mit dem Telefon, oder ich repariere eine Lichterkette für sie“, berichtet er. Und, so haben alle Helfer festgestellt, oft sei allein ein nettes Gespräch beim Tässchen Kaffee eine große Hilfe im Kampf gegen die Einsamkeit.

Kontakt zur Nachbarschaftshilfe Hülsdonk ist möglich in der Begegnungsstätte unter www.schwanenring@kgm.de oder unter