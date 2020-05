Die Freibäder in Moers öffnen ab 6. Juni - mit Corona-Regeln

Ab 6. Juni kann man sich im Freibad Solimare in Moers wieder vergnügen - mit Abstand im Wasser und an Land.

Moers. Die Freibäder Solimare und Bettenkamper Meer in Moers öffnen wieder ab 6. Juni. Doch die Besucher müssen besondere Corona-Regeln einhalten.

Die Freibad-Freunde in Moers müssen noch ein wenig warten. Im Solimare und im Bettenkamper Meer wird die Sommersaison am Wochenende nach Pfingsten eröffnet, konkret am Samstag, 6. Juni, – mit besonderen Regeln für Badegäste und Personal.

So darf die Enni Sport & Bäder nur noch eine begrenzte Zahl an Personen in die Einrichtungen lassen. Außerdem muss sie die Personalien der Besucher aufnehmen und für vier Wochen speichern. Eintrittskarten wird es deshalb ausschließlich als Online-Tickets geben. „Wir haben uns die notwendige Zeit genommen, um die Vorgaben des NRW-Gesundheitsministeriums umzusetzen, und ein Konzept entwickelt, mit dem wir die besonderen Hygienevorschriften und Abstandsregelungen einhalten“, zitiert eine Pressemitteilung den zuständigen Bereichsleiter Benjamin Beckerle. Noch vor wenigen Wochen habe er nicht damit gerechnet, die Bäder überhaupt öffnen zu können.

Egal, wie heiß der Sommer wird – überfüllte Freibäder wird in dieser Saison nicht geben. So dürfen ins Solimare zeitgleich lediglich 800 Gäste, im Bettenkamper Meer sind es 500. Maßgebend sind hier die Größe der Liege- und der Wasserflächen. Wer eines der Bäder besuchen will, bucht sein Ticket online und sucht sich einen Zeitraum aus. Das Solimare öffnet montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 8 Uhr zum Frühschwimmen, montags bis sonntags außerdem von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. „Auch, wer mehrere Zeiträume bucht, muss das Bad in der Zwischenzeit verlassen, da wir diese nutzen, um die Anlagen zu desinfizieren“, erklärt Beckerle.

Die Enni halbiert die Eintrittspreise

Die Eintrittspreise hat die Enni halbiert: Kinder zahlen pro Zeitraum 1,25 Euro, Erwachsene 2,50 Euro. „Gekaufte Tickets können wir leider nicht erstatten.“ Das Bettenkamper Meer öffnet täglich von 15 bis 19 Uhr, in den Sommerferien zusätzlich von 10 bis 14 Uhr.

An Land, beim Duschen und im Wasser gilt: eineinhalb Meter Abstand halten. Dabei helfen Markierungen. „Sammelumkleiden und leider auch die Rutschen bleiben geschlossen“, bedauert Beckerle.

Bis auf Weiteres können keine Liegen, Strandkörbe und sonstigen Schwimmutensilien verliehen werden. Ebenfalls ganz neu in der Badeordnung: Nach Betreten des Freibads waschen oder desinfizieren die Gäste ihre Hände und tragen in geschlossenen Räumen eine Mund-Nase-Bedeckung.

Weitere Infos, Tickets und alle Regelungen auf www.enni.de