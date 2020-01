Die Feuerwehr in Moers ist stolz auf ihren Nachwuchs

Die Jugendfeuerwehr als Nachwuchsschmiede für die Freiwillige Feuerwehr in Moers ist in einer guten Verfassung. 18 neue Nachwuchsretter zwischen zwölf und 17 Jahren haben in diesen Tagen ihren Dienst angetreten. Damit hat die Jugendfeuerwehr derzeit 57 Mitglieder. Ein guter Wert, sagt der Moerser Feuerwehrchef Christoph Rudolph, im Gespräch mit der NRZ.

Und ein wichtiger dazu. Schließlich sei die Nachwuchsabteilung ein wesentlicher Faktor für die Zukunftssicherung der ehrenamtlichen Feuerwehr in der Stadt. Dort gestaltet sich die Personalplanung indes schwieriger als in der Jugend-Riege.

Der Feuerwehrchef kennt den Grund für die Personalprobleme

Rund 290 Mitglieder verteilen sich auf insgesamt sieben Löschzüge, die in der gesamten Stadt verteilt sind. Die Zahl sei in den vergangenen zehn bis 15 Jahren auch stabil geblieben, so Rudolph, „aber eigentlich brauchen wir mehr“. Die Gesamtzahl der derzeitigen Mitglieder stelle schließlich nicht die Zahl der tatsächlich verfügbaren Kräfte dar, die im Notfall auch verfügbar sei, so der Feuerwehrchef weiter, der auch gleich den Grund mitliefert: „Moers ist eine Pendlerstadt.“

Die Feuerwehr Moers bei der Arbeit. Foto: Feuerwehr

Viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten in anderen Städten, so dass sich die Zahl der verfügbaren Einsatzkräfte auf die Mitglieder konzentriert, die direkt vor Ort tätig sind. Und selbst bei diesen hänge es vom Arbeitgeber ab, ob er seine Mitarbeiter im Notfall auch freistelle, sagt Christoph Rudolph. Die Bereitschaft dazu sei bei den hiesigen Betrieben und Firmen hoch, auch wenn es ein paar schwarze Schafe gebe, so Feuerwehrchef, der es teilweise auch verstehen kann. „In vielen Branchen haben Arbeitsverdichtung und Druck so stark zugenommen, dass die Beschäftigten nicht von jetzt auf gleich den Arbeitsplatz verlassen können.“

Ein weiterer Grund liegt im demografischen Wandel. „Wobei es bei uns gar keine Altersgrenze gibt“, so der Feuerwehrchef. Und auch bei der aktiven Einsatzabteilung – also die Mitglieder, die bei Bränden und anderen Notfällen ausrücken müssen – liege die Altersgrenze bei 67 Jahren. Wie viele Kräfte fehlen, kann und möchte Christoph Rudolph gar nicht sagen: „Wir können jeden Mann gebrauchen – und jede Frau“, schiebt er hinterher. Mit einem Anteil an weiblichen freiwilligen Kräften von gerade einmal acht Prozent sei man „im Grunde noch ein reiner Männerclub“.

Grundsätzlich aber habe das Interesse am Rettungsdienst abgenommen, ähnlich wie in den Pflegeberufen. Den Fachkräftemangel merke man besonders auch bei der hauptberuflichen Feuerwehr in der Grafenstadt.

120 Feuerwehrleute versehen derzeit ihren Dienst in Moers. Und momentan seien noch alle Plätze belegt. „Toi, Toi, Toi“, sagt Christoph Rudolph, wohlwissend, dass bereits jetzt andere Zeiten drohen. Derzeit werde an einem neuen Rettungsdienstbedarfsplan für den Kreis Wesel gearbeitet. Wenn der fertig sei, könne es auf einen Mehrbedarf von sechs bis acht Leuten für Moers hinauslaufen, so Rudolph weiter. Und die müsse man dann auch erstmal finden. Zumal von rund 15.000 Einsätzen im Jahr allein 14.000 auf Einsätze des Rettungsdienstes, also auf hauptamtliche Kräfte, entfielen.