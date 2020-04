Die Feier zum 100. Geburtstag von Erwin Ther wird verschoben

Neukirchen-Vlyun/Alpen. Erwin Ther wird am heutigen Mittwoch 100 Jahre alt. Wegen der Corona-Situation fällt die große Feier aus. Sie soll aber nachgeholt werden.

Erwin Ther wird am heutigen Mittwoch 100 Jahre alt. Seit Dezember des vergangenen Jahres wohnt er im Pflege- und Betreuungszentrum Haus Sebastian in Alpen-Veen. Bis dahin lebte er in seinem Heimatort Neukirchen-Vluyn. Erwin Ther war bis zur Rente Bergmann unter Tage. In seiner neuen Umgebung hat er sich gut eingelebt.

Eigentlich wollte er seinen 100. Geburtstag mit Angehörigen, Freunden und einigen Mitbewohnern und Mitarbeitern in der Rheinfähre in Xanten mit einem niederrheinischen Frühstück feiern. Die Geburtstagsfeier wird nun auf einen späteren Termin verschoben.

Aufgrund der Corona-Krise verbringt Erwin Ther seinen 100. Geburtstag im ganz kleinen Rahmen in seinem Wohnbereich unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln.