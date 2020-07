Am Königlichen Hof geht es am Dienstag los..

Gewässer Die Enni beginnt in Moers jetzt mit der Reinigung der Seen

Moers. Ab dem kommenden Dienstag reinigt die Enni Stadt & Service den Königsee und den See im Freizeitpark. Am KÖ gibt es ein Schild und ein Problem.

In Moers ist bald wieder Ebbe angesagt: Die Enni Stadt & Service wird den Königssee und den See im Freizeitpark wie jedes Jahr im Sommer im Auftrag der Stadt reinigen. Zwar ist das Wasser durch die Hitze im Frühsommer bereits frühzeitig gekippt, jedoch muss die Enni die gesetzlich vorgeschriebene Brut- und Setzzeit der Wasservögel abwarten, heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion.

„Nun sind die Jungtiere bald groß genug, so dass wir endlich aktiv werden können“, sagt Marcus Petrausch, Sachgebietsleiter für die Grünflächenunterhaltung. Am Königsee legt das Team am 27. Juli los. Am 3. August ist der See im Freizeitpark an der Reihe.

An beiden Gewässern wird die Enni das Wasser ablassen, den zurückgebliebenen Schlamm mit Besen und Schneeschiebern zusammenzukehren, den Grund schrubben und schließlich neues Wasser einlaufen lassen. Dabei haben die Mitarbeiter stets die quakenden Bewohner im Blick, die sich von den Arbeiten nicht stören lassen. „Die Enten ziehen so lange in den benachbarten Moersbach um und kehren gerne zurück, wenn der See frisch gefüllt ist“, heißt es.

Es gibt eine Aufklärungstafel

Die Parkanlagen sind Naherholungsgebiete, die künstlich angelegten Seen außerdem Lebensraum für viele Tiere. Doch die Gewässer haben auch ihre Tücken. Dabei sei der schlechte Zustand, der aktuell vor allem am Königlichen Hof beklagt wird, in erster Linie selbstgemacht. Petrausch: „Der Spruch ,Entenbrot ist Ententod‘ ist leider noch nicht überall angekommen. Immer noch füttern viele Menschen die Tiere, meinen es gut, machen es aber falsch.“

Die LINEG hat in Kooperation mit der Stadt bereits eine Aufklärungstafel am Königssee aufgestellt. Ein Großteil der Nahrung landet nicht im Entenbauch, sondern bleibt im Wasser. Hier führt das organische Material zu einer Übermenge an Nährstoffen und begünstigt damit das Algenwachstum.

Bei der warmen Witterung führe dies dazu, dass das Gewässer kippt. Weiterer Nachteil: Das Entenfutter lockt Ratten an, was vor allem am Kö immer wieder zu beobachten ist. Die Enni lässt hier zwar regelmäßig Köder auslegen. „Aber die Tiere sind schlau und fressen stattdessen lieber das Entenbrot oder die Fastfood-Reste, die manche Menschen gedankenlos liegenlassen“, sagt Petrausch. Sein Team findet neben Plastiktüten und Flaschen auch mal Einkaufswagen und alte Fahrräder bei der jährlichen Aktion.