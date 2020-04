Prozess in Moers Der Auftakt zum Moerser Bluttat-Prozess ist am 6. Mai

Moers. Die Tat hatte im November des vergangenen Jahres für viel Aufsehen gesorgt. Ein Mann ist niedergestochen worden. Jetzt beginnt der Prozess.

Am Mittwoch, 6. Mai, beginnt in der auswärtigen Strafkammer des Landgerichts im Amtsgericht Moers der Prozess gegen einen 24-Jährigen, der im November 2019 an der Homberger Straße einen 23 Jahre alten Mann niedergestochen und getötet haben soll. Er muss sich wegen Totschlags verantworten. Angeklagt sind vier weitere Männer wegen Beteiligung an einer Schlägerei mit Todesfolge. Wegen der Corona-Abstandsregeln ist das Gesamtverfahren aufgeteilt worden. Angesetzt sind derzeit elf Verhandlungstage.

Die Tat hatte an dem Samstagabend im November für viel Aufsehen gesorgt. In den sozialen Netzwerken wurde bis tief in die Nacht hinein diskutiert. Ein Augenzeuge hatte der NRZ seinerzeit berichtet, wie das Opfer vor dem Laden zusammengebrochen ist und er noch sein T-Shirt auf die Wunde gedrückt habe. Der Hauseigentümer hatte am nächsten Tag darüber geschimpft, „dass er seit etwa anderthalb Jahren bei verschiedenen Stellen anmahne, dass ‘hier ein massiver Drogenhandel stattfindet’.“

Vor dem Kiosk soll es zum Streit gekommen sein

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft begab sich der Angeklagte am besagten 9. November gemeinsam mit einem weiteren gesondert Verfolgten zu dem 23-jährigen später verstorbenen Geschädigten vor dem Kiosk Devan, um opioide Arzneimittel von diesem zu erwerben, wobei es aus nicht näher geklärten Gründen zu einem Streit gekommen sein soll.

Etwa eine Stunde später soll sich der Angeklagte in Begleitung zweier weiterer Personen erneut zum Geschädigten begeben haben. Dabei sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der Angeklagte und die beiden weiteren Personen sollen die Örtlichkeit daraufhin zunächst verlassen haben, „um sich mit Messern und Teleskopschlagstöcken zu bewaffnen“ und eine weitere Person zur Unterstützung hinzuzuziehen. Sie seien dann erneut zum Kiosk gefahren.

Laut Staatsanwaltschaft führte der Angeklagte dabei ein Einhandmesser mit sich, das eine Klingenlänge von 8,5 cm aufgewiesen haben soll. In der darauffolgenden Auseinandersetzung soll der Angeklagte – entgegen des Tatplans – dem 23-Jährigen das Messer mit großer Kraft in die linke Körperhälfte gestochen haben.

Der Angeklagte habe erneut zugestochen

In der Folgezeit sei es zwischen sämtlichen Beteiligten des Geschehens zu weiteren körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Im Zuge dessen soll der Angeklagte erneut mit dem Einhandmesser in den Brustkorb des Geschädigten gestoßen und dessen Herzbeutel sowie die Herzkammer perforierte haben. Das Opfer sei an der zweiten Stichverletzung verstorben.

Anfang Februar waren vier Beschuldigte aus der Haft entlassen worden. Bei ihnen reichten mildere Mittel aus, um der bestehenden Fluchtgefahr zu begegnen, hieß es seinerzeit. Bei der fünften Person hingegen habe sich eine „höhere Tatbeteiligung“ ergeben. (sovo)