Das Krankenhaus Bethanien in Moers startet ein Bewerbercafé

Moers. Das Krankenhaus Bethanien startet mit einem neuen Konzept zur Gewinnung von jungen Pflegekräften. Es gibt jetzt ein Bewerbercafé. Das hat Gründe.

Wer Lebenslauf und Zeugnisse mitbringt, kann sich bei einem Latte macchiato gleich bewerben: Die Pflegedirektion des Krankenhauses Bethanien lädt jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr Interessierte, die eine Karriere im Pflegeberuf anstreben, ins Bewerbercafé ein. Das Krankenhaus wird mit seinem Neubau, dessen Fertigstellung für Anfang des Jahres 2022 geplant ist, wachsen und stellt deshalb neue Mitarbeiter ein, um die Teams zu vergrößern, heißt es in einer Mitteilung.

„In der Pflege suchen wir Menschen, die sich Patienten persönlich und unmittelbar in der Versorgung zuwenden. Warum sollten wir in der Bewerbung nicht auch gleich ein persönliches Kennenlernen voranstellen und den aufwendigen Teil des Anschreibens hinten anstellen? Wir möchten unsere zukünftigen Kollegen lieber gleich bei einem Kaffee kennenlernen und sehen, in welchen Teams sie am besten aufgehoben wären und welche sie besonders bereichern würden,“ erklärt Pflegedirektorin Angelika Linkner.

Zeugnisse und Lebenslauf werden mitgebracht

Und weiter sagt sie: „Wir möchten gerne auf Augenhöhe mit potenziellen Bewerbern besprechen, klären, ob bestimmte Interessen an Fachabteilungen bestehen oder ob sich vielleicht einige mit Gleichgesinnten gleich als Team bewerben möchten.“

Lebenslauf und Zeugnisse können dabei entweder gleich mitgebracht oder auch bei Interesse erst in Folge des Gesprächs nachgereicht werden. Das Bewerbercafé soll regelmäßig dienstags der Pflegedirektion neben dem Krankenhaus stattfinden. Wer kommen möchte, meldet sich in der ersten Etage des Hauses S im Sekretariat an oder fragt an der Krankenhaus-Pforte nach dem Weg zur Pflegedirektion.