Das haben die drei Berufskollegs in Moers zu bieten

Den drei Berufskollegs in Moers steht ein arbeitsintensives Wochenende bevor. Am Samstag, 1. Februar, öffnen sie von 9 bis 13 Uhr interessierten Jugendlichen und ihren Eltern die Türen. Im Fokus steht eine schulische oder berufliche Ausbildung nach der Sekundarstufe I. Aber was genau bieten sie an?

Mercator-Berufskolleg

Seit über 90 Jahren können Jugendliche an der wirtschaftlich ausgelegten Schule die Fachhochschulreife oder Allgemeine Hochschulreife erwerben. Das Berufskolleg vermittelt Wissen in den Berufsfeldern Wirtschaft und Verwaltung. Individuell nach schulischen Abschlüssen werden aktuell rund 2300 Schüler unterrichtet. Das Berufskolleg bietet am Samstag Vorträge sowie Gespräche mit Lehrkräften und Schülern an. „Uns interessiert, warum die Jugendlichen gerne an unser Berufskolleg möchten“, so Oberstudienrat Dr. Oliver Wolf, Schulleiter des Berufskollegs. Grundlage fürs Gespräch sind das Halbjahreszeugnis und ein Lebenslauf.

Eine Anmeldung ist am Tag selbst oder 3., 5. und 6. Februar von 17 bis 19 Uhr, sowie am 4. Februar von 13.30 bis 15 Uhr möglich. Alle Infos: https://www.mercator-berufskolleg.de/

Berufskolleg für Technik

Vor 44 Jahren bezog das Berufskolleg für Technik das jetzige Schulgebäude an der Repelener Straße. Jugendliche können dort in den Berufsfeldern Elektro-, Metall-, Holztechnik und Farbtechnik/Raumgestaltung unterschiedliche Schul- und Berufsabschlüsse erlangen. 2021 steht wieder ein Umzug an. „Wir freuen uns auf die neue Umgebung. Durch die größeren Räume kann der Unterricht noch praxisorientierter werden. Schüler bekommen mehr Platz in Multifunktionsräumen und haben Chance Anschauungsmaterial anders kennenzulernen“, freut sich Peter Dischhäuser, Leiter des Berufskollegs für Technik, schon jetzt.

Interessierte können sich mit Anmeldeformular, Lebenslauf und aktuellem Halbjahreszeugnis direkt vor Ort oder bis zum 21. Februar anmelden. Alle Infos: https://www.bk-technik-moers.de/

Hermann Gmeiner-Berufskolleg

„An diesem Standort begann die berufliche Bildung in Moers und entwickelte sich immer weiter“, so Schulleiterin Marlies Zimmermann-Schubert. Mittlerweile lernen hier rund 1160 Schülerinnen und Schüler in den Bereichen Ernährung und Hauswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen, Körperpflege, Textiltechnik und Bekleidung. Dort können sie unterschiedliche Schul- und Berufsabschlüsse erreichen: vom Hauptschulabschluss bis zur allgemeinen Hochschulreife, aber auch duale Ausbildungen. „Interessierte werden am Samstag individuell beraten und können natürlich eigene Fragen mitbringen“, ergänzt die Schulleiterin, so gab es in der Vergangenheit auch schon mal um die 600 Beratungsgespräche an einem Tag.

Eine Anmeldung ist am Tag selbst, mit Anmeldeformular und Bewerbungsmappe, und vom 3. bis 7. Februar jeweils von 13.30 bis 16 Uhr möglich. Alle Infos: http://cms3.hgb-moers.de/index.php







Und sonst?

Ab 2021/22 sollen die Berufskollegs zusammen mit dem Fachseminar für Altenpflege auf den neuen Berufskolleg-Campus an der Repelener Straße ziehen. Modern und zukunftsorientiert soll der Campus sein. Auch durch flächendeckendes WLAN und Gigabit-Geschwindigkeit. So sollen zum Beispiel alle Multimedia-Anschlüsse auf dem Gelände standardisiert sein, so dass Tablets, Smartphones und Laptops mit interaktiven Beamern oder Touchboards gekoppelt werden können. So wird auch eine multifunktionale Nutzung mit digitalen Lerninhalten möglich. Bis es soweit ist, läuft die Anmeldephase und der Schulbetrieb an den Berufskollegs aber wie gewohnt weiter, konkrete Umzugspläne folgen später.