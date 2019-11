Ein Moerser Traditionsunternehmen wechselt den Besitzer. Aus dem Bauzentrum Fahr wird zum 1. Januar 2020 ein Unternehmen der Swertz-Gruppe aus Goch. Mit dem auch nach außen sichtbaren Namenswechsel endet dann eine fast 150-Jährige Firmengeschichte.

Christoph Fahr leitet das Bauzentrum an der Dr. Berns-Straße in der fünften Generation. Josef Fahr, sein Vorfahr in direkter Linie, gründete 1871 einen Steinmetzbetrieb an der Moerser Straße im heutigen Duisburg-Homberg. Mit Baustoffen handelt die Familie Fahr bereits nach dem Ersten Weltkrieg, damals an der Feldstraße in Homberg. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann an die Augustastraße in die Stadtmitte von Moers, 1969 an die Baerler Straße und 1996 zum aktuellen Standort nach Hülsdonk.

Eine Alternative gibt es nicht

Immer war das Unternehmen in der Hand der Familie, wie Christoph Fahr betont. Deshalb falle es ihm auch nicht leicht, das Bauzentrum mit seinen 33.000 Quadratmetern Fläche zu verkaufen. Eine Alternative hat er, auch nach gründlicher Prüfung, jedoch nicht.

Seine Gesundheit sei nicht die, die man sich wünschen könnte. Hinzu kommt die auch bei den Baumärkten

Das Bauzentrum Fahr in Hülsdonk. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

rasante Entwicklung: „Von den drei Säulen Großhandel, Einzelhandel und Online-Handel können wir nur den Großhandel im ausreichenden Umfang abdecken. Wir sind ein klassischer Baustoffhändler mit kleiner Verkaufsfläche“, sagt Fahr im NRZ-Gespräch. An den Rahmenbedingungen für den Einzelhandel kann auch Rudolf Swertz nichts ändern, die Vorgaben lassen es am Standort nicht zu.

Folglich will Swertz den Baustoffhandel erweitern, für Privatkunden einen Profi-Baumarkt anbieten, für Firmen seinen eigenen Online-Handel einbringen und darüber hinaus als Hagebauhändler auch das entsprechende Online-Angebot nutzbar machen. „Durch die Zusammenlegung werden die Sortimente und die Serviceleistungen deutlich erweitert“, teilt Swertz mit. Neu hinzu komme für Kunden aus Moers und Umgebung zum Beispiel die Montage von Fenstern, Türen und Toren. Die Bandbreite der Produkte im Roh-/Hoch- und Trockenbau werde „massiv ausgebaut“, die Fliesenabteilung vergrößert.

Christoph Fahr hat mit mehreren Interessenten Gespräche geführt, den Zuschlag erhielt am Ende Rudolf Swertz. Seine Gruppe bringt natürlich die Expertise mit ins Geschäft, doch beide Familien kennen sich schon lange, wie Swertz sagt: „Wir pflegen ein freundschaftliches Verhältnis, schon unsere Eltern waren miteinander befreundet.“ Alle 35 Mitarbeiter werden übernommen, gesprochen hat Swertz schon mit jedem einzelnen. Und auch Christoph Fahr bleibt dem Bauzentrum erhalten, als Angestellter mit dem Schwerpunkt Logistik.

INFO>>>

Zur Swertz-Gruppe: Das 1935 gegründete Familienunternehmen betreibt bisher fünf Hagebaumärkte in Goch, Kleve, Xanten, Rheinberg und Geldern sowie sieben Baustoff-Fachhandlungen in Goch, Kleve, Emmerich, Alpen, Straelen, Geldern und Viersen.

Durch die Verschmelzung mit dem Hagebauhändler Fahr kommt ein weiterer Baustoff-Fachhandel hinzu. Mit der Übernahme des Fahr-Personals (35 Mitarbeiter) wächst die Belegschaft von Swertz auf über 445 Mitarbeiter. Mehr: www.swertz-bauzentrum.de