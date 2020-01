Feuerwehr Dachgeschosswohnung in der Moerser Altstadt abgebrannt

Moers. In der Moerser Altstadt gerät am Montagmorgen eine Dachgeschosswohnung in Brand. Die Polizei führt Ermittlungen zur Ursache.

Am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr ist eine kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Altstadt.

Die Wohnung befindet sich in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Kirchstraße. Die Bewohner blieben unverletzt, berichtet die Polizei am Mittag. Die Feuerwehr löschte die Flammen und lüftete die Wohnungen. Die betroffene Wohnung ist derzeit allerdings nicht bewohnbar.

Es entstand Sachschaden an dem Gebäude. Dessen Höhe stehe derzeit aber nicht fest, so die Polizei weiter. Beamte sperrten die Kirchstraße im Bereich der Oberwallstraße /Friedrichstraße sowie der Straße Neuer Wall ab.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Diese dauern derzeit noch an.