Coronavirus: Moerser spendet 500 € für Desinfektionsmittel

Das öffentliche Leben in Zeiten des Coronavirus ist in vielen Bereichen zum Stillstand gekommen. Besonders stehen ältere und immunschwache Menschen im Fokus, weil sie als besonders stark gefährdet gelten. Viele Menschen ergreifen jetzt die Initiative.

So bietet zum Beispiel Tom Bauer seine Unterstützung für ältere Menschen an. In der öffentlichen Facebookgruppe Was ist los in Moers schreibt er: „Wenn ihr über 60 seid, ein schwaches Immunsystem habt oder sonstige Vorerkrankungen habt, ruft mich gerne an oder schreibt mir, damit ich für euch einkaufen oder sonstige Erledigungen machen kann. Selbstverständlich ohne Gegenleistung. Würde in Vorkasse gehen, um das Vertrauen zu gewährleisten.“ Seit Freitagabend steht sein Angebot, auf das schon viele Menschen reagiert haben.

Der Spender von 500 Euro will anonym bleiben

Von einem anderen Fall berichtet die Adler-Apotheke aus Moers. Danach hat ein Kunde am Samstag bei einem Einkauf 500 Euro übergeben, damit die Apotheke Desinfektionsmittel herstellen kann. Das Mittel, so der Wunsch des Kunden, soll kostenlos an bedürftige Menschen verteilt werden, die es sich sonst vielleicht nicht leisten könnten. Der Mann möchte laut Mitteilung der Adler-Apotheke anonym bleiben.

„Wir versprechen, dass wir die dafür hergestellten Mengen ab Wochenbeginn an diejenigen weitergeben werden, von denen wir wissen, dass diese Unterstützung ihren Alltag etwas leichter macht“, schreibt das Team der Adler-Apotheke.