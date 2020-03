Moers. Für Schulen in Moers kommt die Schließung nicht unvorbereitet. Digitale Technik soll helfen, den Unterricht in anderer Form fortzusetzen.

Wie in ganz NRW sind ab Montag auch in Moers alle Schulen geschlossen. Das hat die Landesregierung beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Maßnahme trifft die Schulen nicht unvorbereitet.

„Wir haben erst einmal sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler Zugriff auf ihr Passwörter haben, um im Internet auf die gesicherte Schulplattform zu kommen“, sagt zum Beispiel Hans van Stephoudt, Leiter des Gymnasiums Adolfinum in Moers.

https://www.nrz.de/wirtschaft/coronavirus-schule-und-kita-zu-das-muessen-eltern-wissen-id228563423.html

Mindesten für die Oberstufe soll der Unterricht – quasi als Home-Office – über diese Plattform weiterlaufen. Praktisch: Jede Schülerin, jeder Schüler hat eine eigene Adolfinum-E-Mail, über die er erreichbar ist. „Wir können mit unseren Schülerinnen und Schülern in Kontakt bleiben“, sagt van Stephoudt.

Am Grafschafter Gymnasium ist Leiterin Dr. Astrid Czubayko-Reiß froh, dass im Abiturjahrgang – wie auch am Adolfinum – die letzten Vorklausuren geschrieben sind. „Das Abitur kann durchgeführt werden“, sagte sie am Freitag im NRZ-Gespräch. Darüber hinaus bekommen die Schülerinnen und Schüler am Grafschafter Gymnasium Langzeitaufgaben mit in die freie Zeit. Zudem werden die Klassenpflegschaften informiert.

An der Gebrüder-Grimm-Grundschule hat Leiterin Karin Wendt erst einmal alle außerschulischen Veranstaltungen bis zu den Osterferien abgesagt und die Eltern über das, was jetzt passiert, ansteht. Eine wichtige Rolle spielt für die Schule das Internet. Auf der Startseite der Schule war am Freitag zum Beispiel schon ein wichtiger Hinweis: „Für Montag und Dienstag ist eine Notbetreuung sichergestellt.“