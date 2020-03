Coronavirus in Moers: Die Stadt setzt Trauungen vorerst aus

In Moers gibt es wegen der Coronakrise vorerst keine Trauungen mehr.

Corona in Moers

Moers. Am Freitag finden die vorerst letzten Trauungen bei der Stadt Moers statt. Das Standesamt arbeitet bereits an Ersatzterminen.

In der Coronakrise setzt die Stadt Moers aus Sicherheitsgründen vorerst bis 30. April alle Eheschließungen aus. Am Freitag, 20. März, finden die vorerst letzten Trauungen in kleinem Rahmen statt, alle weiteren Eheschließungen müssen auf wesentlich spätere Termine verlegt werden.

„Als Bürgermeister muss ich das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger sowie auch der Mitarbeitenden im Auge behalten. Durch die Trauungen, deren Personenzahl wir bereits beschränkt haben, geht ein potenzielles Risiko aus, das Virus weiter zu verbreiten. Der Schutz der Gesundheit aller Einwohnerinnen und Einwohner muss aktuell im Vordergrund stehen. Hinzu kommt, dass die Brautpaare aktuell kaum eine Möglichkeit haben, den schönen Anlass gebührend zu feiern“, bittet Christoph Fleischhauer laut einer Mitteilung um Verständnis für die Entscheidung.

Natürlich werden für verlegte Eheschließungen keine erneuten Gebühren erhoben. Das Standesamt informiert die Heiratswilligen und vergibt Ersatztermine.