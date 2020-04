Coronavirus im Kreis Wesel: Chronik vom 25.3 bis 05.04

Kreis Wesel. Das Coronavirus bestimmt das Leben auch im Kreis Wesel. In diesem Artikel können Sie die Entwicklung vom 25.März bis zum 5. April nachlesen.

Welche Kommunen im Kreis besonders vom Virus betroffen sind, zeigt diese Karte.

Wie sich das Coronavirus in Deutschland ausbreitet, zeigt unsere interaktive Karte.

Immer mehr Infizierte aus dem Kreis Wesel gelten wieder als gesund – die Coronavirus-Fallzahlen steigen aber weiterhin täglich. Bisher hat es zwei Todesopfer gegeben. Wir halten Sie auf dem Laufenden: Gibt es neue Fälle? Wie reagieren Behörden? Was bedeutet das für das öffentliche Leben? In diesem Artikel haben wir unsere Berichterstattung vom 25. März bis zum 5. April archiviert.

.

Coronavirus im Kreis Wesel: Die Entwicklungen am 5. April

19.30 Uhr: Das Lichtburg-Center bietet Popcorn derzeit im Außer-Haus-Verkauf an. So wird die „Kinofamilie“ unterstützt. Die Kunden schätzen nicht nur das.

19.10 Uhr: In Neukirchen-Vluyn bündelt die evangelische Kirchengemeinde Neukirchen die Angebote zu Ostern. Es gibt eine Kirche to go. Unter anderem.

17.30 Uhr: Die Moerser Innenstadt war am Samstag trotz des schönen Wetters zuweilen nahezu menschenleer. Michael Birr vom Moers Marketing hat eine Idee.

15.10 Uhr: Malteserarzt Dr. Frank Marx aus Wesel hat einige Tipps für diejenigen, die wegen der Corona-Pandemie jetzt viel daheim sein müssen.

13.15 Uhr: Während der Krise verzeichnet DHL einen leichten Anstieg der Sendungen. Boten beliefern mehr Privatkunden. Dass bald Ostern ist, ist zu spüren.

11.40 Uhr: Die Fußball-Verbände hoffen immer noch, die Saison sportlich beenden zu können. Der DFB hatte am Freitag den Betrieb im Amateurfußball bis auf weiteres ausgesetzt. Das sagen die Trainer in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck dazu.

9.45 Uhr: Das Maibaumfest in Hamminkeln-Dingden war für den 25. April geplant.Da die Entwicklung der Corona-Krise unsicher ist, sagen die Männerschützen den Termin ab.

8.30 Uhr: Die Pandemie wirbelt unser Leben durcheinander - und jeden Tag stellt sie uns vor neue Fragen. Gemeinsam mit Experten wollen wir sie beantworten.

Coronavirus im Kreis Wesel: Die Entwicklungen am 4. April

19.15 Uhr: Wegen der Corona-Krise ruht auch der sportliche Wettkampf am Niederrhein. Sportlerinnen und Sportler richten sich per Video an die Fans. Zum Start meldet sich Handballspieler Nils Kruse aus Dinslaken.

17.50 Uhr: Kulturschaffende hätten derzeit allen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Wie viele andere Selbstständige auch. Der Dinslakener Entertainer Tim Perkovic und die Weseler Klanghelden haben Anti-Corona-Shirts entworfen – mit deutlicher Aussage.

15.10 Uhr: Diskussion um Mundschutz, Unsicherheit an der Börse und immer mehr Infizierte – auch drei Wochen nach der bundesweiten Schließung von Schulen und Kitas beherrscht das Coronavirus weiter die Schlagzeilen. Bei Familie Ost in Dinslaken stellen sich in der Corona-Krise Routinen ein. Für Mia (8) bedeutet die Kontaktsperre aber eine große Umstellung.

12.30 Uhr: Schnell und unbürokratisch soll Solo-Selbstständigen und Kleinstbetrieben, die in Folge der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind, mit den aufgelegten Soforthilfen unter die Arme gegriffen werden. Ein Voerder hat Corona-Soforthilfe beantragt. Das sind seine Erfahrungen.

10.45 Uhr: Seit drei Wochen sind die Abiturienten im Homeoffice. Eine Lehrerin aus Moers möchte sie mit einem selbst erstellten digitalen Klassenzimmer unterstützen.

10.05 Uhr: Auf städtischen Baustellen in Dinslaken ist es wegen der Krise bislang nicht zu Verzögerungen gekommen.Einiges aber musste umdisponiert werden.

8.30 Uhr: Der DFB hat die Fußballsaison der Amateure wegen der Corona-Krise bis auf weiteres ausgesetzt. Das kritisieren Trainer, auch aus dem Kreis Moers.

Coronavirus im Kreis Wesel: Die Entwicklungen am 3. April

19.30 Uhr: Seit Beginn der Coronakrise wartet Dr. Rainer Paus aus Moers auf die angekündigte Schutzkleidung. Der Begriff Risikogruppe ist ihm nicht fremd.

18 Uhr: Wegen der Coronapandemie fallen reihenweise Sargträger aus. Der „Überführungs Service Niederrhein“ aus Voerde musste schon Bestattungen absagen.

16.55 Uhr: Der Spielbetrieb der Fußballer am Niederrhein ist wegen der Corona-Krise bis auf weiteres ausgesetzt. Trainer in Dinslaken und Voerde plädieren für einen Saisonabbruch.

15.12 Uhr: Im Bethanien und im St. Josef in Moers mussten bisher 24 Coronapatienten stationär behandelt werden. Einige Mitarbeiter in beiden Häusern sind infiziert.

14.20 Uhr: Wann der Ball im Amateur-Fußball wieder rollt, ist unklar. Der Fußballverband Niederrhein setzt den Spielbetrieb nun bis auf Weiteres aus.

13.51 Uhr: Die Blumenläden dürfen seit kurzem wieder öffnen. Wie sieht die Situation nun vor Ort aus? Unsere Redaktion hat sich bei Händerln in Neukirchen-Vluyn erkundigt. Sie sagen: Kunden halten sich an die Vorgaben. Es bleiben aber Herausforderungen.

12.16 Uhr: Seit Donnerstag sind im Kreis Wesel neun weitere Fälle hinzu gekommen. Insgesamt gibt es nun 267 infizierte Menschen. Die Zahl der Genesenen ist hingegen von 126 auf 140 angestiegen. Zwei Menschen sind bislang an den Folgen des Coronavirus’ gestorben. Wie sich die Infizierten auf die Städte und Gemeinden im Kreis Wesel verteilen, zeigt unsere Grafik.

10.30 Uhr: Der Kreis Wesel verzichtet im April auf Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Dies gilt für die Jugendamtskommunen Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Neukirchen-Vluyn, Schermbeck, Sonsbeck und Xanten.

9.27 Uhr: Das mobile Corona-Abstrichzentrum des Kreises Wesel nimmt ab Montag (6. April) seinen Betrieb wieder auf. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitagmorgen in einer Mitteilung mit. Montags und mittwochs steht das mobile Zentrum in Schermbeck auf dem Parkplatz der Gesamtschule, Bonifaciusstraße 18. Von 13 bis 17 Uhr werden dort wieder Abstriche genommen, die auf den Corona-Virus getestet werden. An anderen Tagen wird das Mobil im Kreis unterwegs sein.

Damit sind alle drei Abstrichzentren im Kreisgebiet wieder in Betrieb. Patientinnen und Patienten können mit einer Laborüberweisung des Hausarztes oder der Hausärztin an den drei Standorten getestet werden. Das Abstrichzentrum in Dinslaken befindet sich an der Trabrennbahn und ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Im Untersuchungszelt am Bethanien Krankenhaus in Moers, Bethanienstraße 21, werden an sieben Tagen die Woche von 10 bis 14 Uhr Abstriche genommen.

Der Kreis betont: Wichtig ist, dass nur Patienten mit zuvor durch den Hausarzt ausgestellten Laborüberweisungen untersucht werden. Über die Kassenärztliche Vereinigung sind alle niedergelassenen Ärzte im Kreis Wesel entsprechend informiert worden. Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen werden den überweisenden Hausärzten übersandt und können dort abgefragt werden. Positive Testergebnisse werden selbstverständlich unmittelbar auch dem Fachdienst Gesundheitswesen übermittelt.

9.05 Uhr: Keine Gottesdienstbesuche, keine gemeinsame Osternacht, kein Beisammensein am Feuer: Durch Corona wird an diesem Osterfest vieles anders sein. Wir haben nachgefragt, wie sich die Kirchen in der Region auf dieses seltsame Osterfest 2020 vorbereiten.

08.15 Uhr: In Xanten mussten Touristen und Inhaber eines Zweitwohnsitzes bis Donnerstagabend alle Campingplätze im Stadtgebiet verlassen haben. Grund dafür sind die Corona-Schutz-Regelungen des Landes, wie die Stadt mitteilt. Das Betreten und die Übernachtung auf sämtlichen Campingplätzen sei künftig nur noch demjenigen erlaubt, der seinen Erstwohnsitz auf dem Campingplatz gemeldet hat. Das Xantener Ordnungsamt will die Einhaltung dieser Regelung noch vor dem Wochenende kontrollieren.

08.03 Uhr: Wie geht eigentlich die Jugendbewegung „Fridays for Future“ mit der Situation um= Schließlich ist n Coronazeiten an Demos und Protestversammlungen nicht zu denken. Die Umweltaktivisten verlagern ihren Protest und ihre Arbeit deshalb ins Digitale.

Coronavirus im Kreis Wesel: Die Entwicklungen am 2. April

19.30 Uhr: Auch die Zentrale Abschlussprüfung für die Zehntklässler ist verschoben. Ein Moerser Realschulleiter mahnt Rücksicht in der besonderen Lage an.

18 Uhr: Hünxe macht nun offiziell, was sich abgezeichnet hat: Osterfeuer werden untersagt. Dafür gesammeltes Holz darf nicht einfach verbrannt werden.

17.30 Uhr: Auf der neuen Online-Plattformen werden Service und Angebote der Händler und Gastronomen in Dinslaken und Voerde während der Coronazeit gesammelt.

16.30 Uhr: Servoprax in Wesel bietet einen Test an, der akute Erkrankungen an Covid-19 und bereits überstandene nachweist. Die Nachfrage ist enorm.

15.30 Uhr: Das Puppentheater Barberella ist in der Coronakrise in Moers gestrandet. Ein Mitarbeiter der Stadt setzte sich für die Schausteller ein.

14 Uhr: Katrin Laaß hat eine Nähgruppe für „Mundschmuck“ ins Leben gerufen. Sieben Frauen haben sich angeschlossen und versorgen ihr Umfeld und soziale Einrichtungen.

13.50 Uhr: Die Moscheegemeinde in Lohberg übernimmt Einkäufe und Erledigungen. Hier sind die Kontaktnummern - und der Link zu weiteren Hilfsangeboten.

12.12 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Kreis Wesel ist von Mittwoch auf Donnerstag nur leicht angestiegen: Von 254 auf nun 258 Fälle. Bisher sind insgesamt 126 Menschen von der Krankheit genesen. Zwei Menschen sind gestorben. Wie sich die Infizierten auf die Städte und Gemeinden im Kreis Wesel verteilen, zeigt unsere Karte.

11.49 Uhr: Ein Betrüger wollte das Coronavirus ausnutzen und verlangte von einer Frau aus Kamp-Lintfort viel Geld. Doch die 78-Jährige reagierte richtig auf den Anruf. Die Kreispolizei gibt grundsätzlich Tipps, wie man sich in einem solchen Fall verhalten soll.

10.31 Uhr: Das Jobcenter des Kreises Wesel hat seine telefonische Erreichbarkeit erweitert – und unter anderem eine Hotline für Neuanträge eingerichtet. Die Übersicht über die Telefonnummern finden Sie in diesem Artikel.

09.47 Uhr: In Zeiten der Corona-Krise sind viele Familien zu Hause. Das kann zu Konflikten führen. Fachleute des Kreises bieten Hilfe am Krisentelefon. Das Krisentelefon ist täglich erreichbar unter 0170-4417761

08.55 Uhr: Die Abgabe von Haus- und Sperrmüll sowie Grünabfällen und Bauschutt am Wertstoffhof Asdonkshof in Kamp-Lintfort ist ab Montag, 6. April, wieder möglich – jedoch nur nach Terminabsprache.

08.09 Uhr: Ein Frauenarzt-Termin endete für eine Schwangere aus dem Kreis Wesel mit einer Menge Unsicherheit, Zweifel – und zwei Wochen Quarantäne. Die Frau kritisiert, dass sie nicht auf das Coronavirus getestet wurde. Unsere Reporterin hat die Geschichte der werdenden Mutter aufgeschrieben.

Coronavirus im Kreis Wesel: Die Entwicklungen am 1. April

19.15 Uhr: Feuerwehrleute können ein Kontaktverbot nicht einhalten, dürfen sich nach Möglichkeit aber nicht mit dem Coronavirus anstecken – sie werden dringend gebraucht. Wie gehen die Einsatzkräfte im Kreis Wesel mit der Ansteckungsgefahr um?

18.10 Uhr: Die Kontaktbeschränkungen der Corona-Krise stellen auch die Inhaber von Supermärkten und anderen Geschäften vor ein Problem: Wie lässt sich verhindern, dass die Menschen sich beim Einkauf zu nahe kommen? In drei Edeka-Filialen in Wesel und Hamminkeln gibt es nun eine Lösung, die eigentlich gar nicht für Supermärkte gedacht ist.

17 Uhr: Die Hochschule Rhein-Waal hat binnen einer Woche einsatzfähige Visiere zum Schutz von medizinischem Personal in der Corona-Krise entwickelt. Nachdem die Gesichtsschutze vom Fachpersonal des Kamp-Lintforter St. Bernhard-Hospitals bereits getestet und für gut befunden wurden, sollen die Visiere nun in großen Stückzahlen zunächst für medizinische und pflegerische Einrichtungen im Kreis Wesel und im Kreis Kleve produziert werden.

15.40 Uhr: In der Coronakrise setzt das renommierte Schlosstheater Moers weiter auf das Internet. Im Mittelpunkt steht in der kommenden Woche ein Stück, das in dieser Zeit aktueller kaum sein könnte.

14.55 Uhr: Gute Nachricht für alle Eltern, deren Kinder derzeit die Notbetreuung besuchen: Auch sie werden für die Zeit der Corona-Beschränkungen von den Elternbeiträgen befreit. Grundlage der Entscheidung ist ein Landeserlass, der diese Regelung vorsieht.

13.40 Uhr: Der Kreis Wesel hat den aktuellen Stand der Infektionsfälle vermeldet: Aktuell liegen demnach 254 bestätigte Fälle mit dem Coronavirus vor, am Dienstag waren es noch 243. Die Zahl der inzwischen genesenen Personen ist deutlich angestiegen - das sind 107 Menschen (63 am Dienstag) in den folgenden Kommunen:

Alpen: 4

Dinslaken: 13

Hamminkeln: 4

Hünxe: 11

Kamp-Lintfort: 4

Moers: 26

Neukirchen-Vluyn: 6

Rheinberg: 9

Schermbeck: 5

Sonsbeck: 1

Voerde: 9

Wesel: 14

Xanten: 1

12 Uhr: Weil aufgrund der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen ausfallen, ruft die CDU zur Aktion „Feierabendmarkt: Wir genießen Zuhause!“ auf.

10.30 Uhr: In der Coronakrise sendet das Gymnasium Adolfinum in Moers eine klare Botschaft an die Schulgemeinde – und alle machen mit.

8.30 Uhr: Ein 36-Jähriger aus Dinslaken hat Asthma, hustet und ist erkältet - bekommt aber weder einen Krankenschein noch eine Überweisung zum Coronatest.

8 Uhr: In Wohnheimen für Menschen mit Handicap sind die Mitarbeiter besonders gefordert. Wie eine Einrichtung in Moers durch die Corona-Krise kommt:

Coronavirus im Kreis Wesel: Die Entwicklungen am 31. März

19.45 Uhr: Kinder malen Regenbögen-Bilder gegen die Corona-Krise. Wir haben einige der schönsten Fotos aus der Region gesammelt. Die Vorlage gibt’s außerdem zum Download.

19.15 Uhr: Am Amplonius-Gymnasium in Rheinberg findet der Unterricht online statt. Um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, haben die Schüler eine Aktion gestartet.

19 Uhr: Bürger aus Dinslaken und Voerde nähen Behelfsmasken aus Stoff.Mehr als 1100 wurden schon an Pflegende und Schutzbedürftige verteilt.

18 Uhr: Pflegeeinrichtungen in Dinslaken versuchen, in der Corona-Krise klarzukommen. Caritas und Arbeiterwohlfahrt äußern sich zur aktuellen Situation.

17.30 Uhr: Britta Klammt aus Neukirchen-Vluyn hat im Fernsehen gesehen, dass es in anderen Kommunen Gabenzäune wegen der Corona-Krise gibt. Sie ist nicht die einzige, die am Zaun auf Regeln achtet.

16.30 Uhr: In den Kreisen Wesel und Kleve schnellen die Anzeigen auf Kurzarbeit in die Höhe. Die Zahlen werden noch weiter steigen, so die Arbeitsagentur.

15.42 Uhr: Corona: Viele Läden in den Niederlanden sind offen, während zunehmend Ferienunterkünfte und Attraktionen dichtmachen. Sind Reisen in das Nachbarland noch ratsam? Und was ist mit Tagesausflügen? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten recherchiert.

15 Uhr: Physiotherapie bedeutet körperliche Nähe zu Therapeuten. Viele Patienten bleiben den Praxen in Wesel deshalb derzeit fern, Existenzangst ist die Folge.

13.25 Uhr: Die Kommunen Wesel, Hamminkeln, Schermbeck und Hünxe stellen fest, dass Corona-Regeln größtenteils eingehalten werden. In einigen Fällen müssen die Ordnungskräfte zu Verwarngeldern greifen.

12 Uhr: Der Kreis Wesel hat den aktuellen Stand der Infektionsfälle vermeldet: Aktuell liegen demnach 243 bestätigte Fälle mit dem Coronavirus vor, am Montag waren es 237. Erstmals wurde auch die Zahl der inzwischen genesenen Personen vermeldet - das sind 63 Menschen in den folgenden Kommunen:

Alpen: 2

Dinslaken: 7

Hamminkeln: 4

Hünxe: 4

Kamp-Lintfort: 4

Moers: 21

Neukirchen-Vluyn: 6

Rheinberg: 3

Schermbeck: 1

Sonsbeck: 1

Voerde: 4

Wesel: 5

Xanten: 1

09.17 Uhr:Der Freibadverein Dingden bereit den Saisonstart am 1. Mai trotz aller Unsicherheiten vor. Am Freibad öffnet auch ein neuer Imbiss. Wir haben mit dem Betreiber gesprochen:

08.56 Uhr: Schutzmaterial ist knapp. Deswegen haben Lions-Mitglieder aus Wesel jetzt OP-Masken organisiert und an die Feuerwehr und Krankenhäuser verteilt. – insgesamt 3000.

