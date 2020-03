Kreis Wesel. Hotels bangen, in der Landwirtschaft fehlen Erntehelfer - 152 Fälle mit dem Coronavirus sind im Kreis Wesel bekannt - die Nachrichten zum Thema.

Aktuell gibt es im Kreis Wesel 152 bestätigte Fälle (Stand Mittwoch 12 Uhr) mit dem Coronavirus.

mit dem Coronavirus. Das Coronavirus hat den Kreis Wesel erreicht - seit Freitag, 29. Februar, gibt es den ersten Fall. In den vergangenen Tagen hat der Kreis über weitere infizierte Personen informiert. Wir halten Sie in unserem Nachrichtenüberblick auf dem Laufenden.

In unserem täglichen E-Mail-Newsletter zum Coronavirus liefern wir jeden Nachmittag eine Übersicht über Nachrichten aus der Region. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.

Über die Entwicklung berichten wir auch in unserem kostenlosen Newsletter für Dinslaken, Moers, Rheinberg und Wesel.

Wie sich das Coronavirus in Deutschland ausbreitet, zeigt unsere interaktive Karte.

Täglich gibt es neue Informationen zur Ausbreitung des Coronavirus’ - auch im Kreis Wesel. Gibt es neue Fälle? Wie reagieren Behörden? Was bedeutet das für das öffentliche Leben? In diesem Newsblog informieren wir Sie zur aktuellen Entwicklung in Wesel, Dinslaken, Moers und dem Umland.

.

Coronavirus im Kreis Wesel: Die Entwicklungen am 18. März

20.05 Uhr: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus‘ sind die Menschen angehalten, zu Hause zu bleiben, keine unnötigen Aktivitäten zu unternehmen – und vor allem nicht unter Leute zu gehen. „Social Distancing“ ist das Schlagwort. Steht der Kreis Wesel in diesen Tagen also tatsächlich still? Wir haben uns an öffentlichen Plätzen in Moers, Wesel und Dinslaken umgeschaut.

19.25 Uhr: Auch in Schermbeck gelten jetzt noch strengere Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus. Bürgermeister Mike Rexfoth verkündete am Mittwoch weitere drastische Einschränkungen für das öffentliche Leben.

18.55 Uhr: Bei den Geschäftsschließungen geht die Stadt Moers in der Coronakrise über die Regelungen des Landes hinaus. Laut einer Mitteilung vom Mittwoch müssen jetzt auch Friseurgeschäfte, Nagel-, Kosmetik-, Sonnen- und Tattoostudios schließen.

17.40 Uhr: In Zeiten des Coronavirus ist es wichtig, zusammenzuhalten. In Dinslaken, Voerde, Hünxe, Bruckhausen und Drevenack finden sich Bürger in Gruppen zusammen, die anderen etwa bei Einkäufen helfen. Hier sind die Ansprechpartner und Kontakte.

16.20 Uhr: Nach Tagen der Ungewissheit schließen nun nach einem Beschluss der Landesregierung auch die Werkstätten der Lebenshilfe Unterer Niederrhein vorerst bis zum 19. April. „Wir sind sehr froh, um diese Entscheidung“, sagt Geschäftsführer Mike Stefan Töller. „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter hat oberste Priorität.“

15.35 Uhr: Einige Geschäfte in der Dinslakener Innenstadt sind noch geöffnet. Auch Läden, für die keine Ausnahmen gelten. Warum die Stadt dagegen nicht ausrichten kann.

15.27 Uhr: Vorerst bis zum 19. April werdendie Werkstätten der Lebenshilfe Unterer Niederrhein schließen. Geschäftsführer Mike Stefan Töller nimmt Stellung.

12.30 Uhr: Der Kreis Wesel hat den aktuellen Stand der Infektionsfälle mit dem Coronavirus mitgeteilt: Aktuell liegen 152 Fälle vor, am Dienstagmittag waren es 126 Fälle. Weiter heißt es, dass sich die Krankheitsverläufe bisher weitestgehend als unproblematisch darstellen.

9 Uhr: Das Land teilte erst Dienstagabend per Twitter mit, dass die Geschäfte ab Mittwoch schließen.Die Stadt Dinslaken muss das nun schnell umsetzen.

8.45 Uhr: Wegen der Coronavirus-Krise können Erntehelfer derzeit nicht einreisen. Viele Spargelbauern sind verzweifelt - und hoffen auf Ausnahmeregelungen.

8.30 Uhr: Die Hotels und Gaststätten leiden extrem unten den Einschränkungen durch das Coronavirus. Das Personal hat keine Arbeit und ist deshalb teilweise freigestellt.

Coronavirus im Kreis Wesel: Die Entwicklungen am 17. März

19.20 Uhr: Jetzt hat auch die Neukirchen-Vluyner Tafel ihre Arbeit wegen des Coronavirus eingestellt. Die Verteilung von Lebensmitteln an Bedürftige wird zunächst bis zum 6. April eingestellt. Üblicherweise erreicht die Tafel im ehemaligen Baubetriebshof 45 bis 50 Bedürftige pro Ausgabetag.

18.40 Uhr: Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Das haben sich auch die Apotheker Julius und Simon Krivec aus Moers gedacht und quasi über Nacht eine Betreuung für Kinder ihrer Mitarbeiterinnen organisiert.

17.15 Uhr: Laut Ankündigung der Stadt sollen zahlreiche Geschäfte schließen. Zumindest am Dienstag hat das in Moers noch nicht geklappt. Die Stadt will kontrollieren.

17 Uhr: Die Kassenärztliche Vereinigung und das DRK organisieren eine zentrale Stelle für Corona-Tests. Sie arbeitet für das rechtsrheinische Kreisgebiet. Hier gibt es die Infos.

14.05 Uhr: Die Händler in der Dinslakener Innenstadt sind verunsichert - wir haben uns umgehört.

12.20 Uhr: Wie der Kreis Wesel am Mittag mitteilt, liegt die Zahl der bestätigten Fälle mit dem Coronavirus aktuell bei 126, am Vortag waren es 89 Fälle. „Die Krankheitsverläufe stellen sich bisher weitestgehend als unproblematisch dar“, heißt es.

11.35 Uhr: Der Kreis Wesel hat die Sitzung für den Kreisausschuss am Donnerstag, 19. März abgesagt. Diese Entscheidung traf Landrat Dr. Ansgar Müller in Abstimmung mit den Vorsitzenden der im Kreistag vertretenen Fraktionen, heißt es in einer Mitteilung. Unaufschiebbare Entscheidungen sollen in Form von Dringlichkeitsentscheidungen (Landrat mit einem Kreisausschussmitglied) herbeigeführt werden.

10.50 Uhr: Der gemeinnützige Scala-Kultur- und Förderverein in Wesel sieht schwere Zeiten auf die Weseler Kultureinrichtungen zukommen. Denn die Kosten laufen weiter.

9.50 Uhr: Der Kreis Wesel richtet eine eigene Corona-Hotline ein, „um die vielen Anfragen bezüglich der aktuellen Corona-Pandemie besser kanalisieren und abarbeiten zu können“. Das teilte die Pressestelle am Dienstag mit. Hier gibt es die weiteren Infos.

9.30 Uhr: Wegen des Coronavirus steht die Laga-Eröffnung in Kamp-Lintfort auf der Kippe. Eiogentlich soll sie am 17. April starten – doch wegen Corona sind alle Veranstaltungen bis zum 19. April abgesagt. Wie geht es weiter?

8.50 Uhr: Hotels gehen wegen des Coronavirus in Moers schweren Zeiten entgegen. Nach den Maßnahmen zum Coronavirus schnellen die Stornierungen in die Höhe. Hotelier Elmar Welling hofft auf staatliche Hilfe – bisher vergebens.

8.30 Uhr: Die Schutzkleidung in Arztpraxen wird knapp. Hausärzte in Moers fordern ein Corona-Diagnosezentrum im Kreis. Vorbilder sind andere Städte und Kreise.coronavirus- Ärzte in moers fordern ein diagnosezentrum

8.20 Uhr: Wir haben uns Montag einen Überblick in den Innenstädten an Rhein und Ruhr verschafft: Wer einkaufen geht, will meist Lebensmittel und Drogerieartikel shoppen. Die meisten anderen Geschäfte bleiben leer - außer den Baumärkten.

Coronavirus im Kreis Wesel: Die Entwicklung am 16. März 2020

19.10 Uhr: Die Übergangsregelung für die Betreuung von schulpflichtigen Kindern, die die Landesregierung am Freitag mit Bekanntgabe des ab sofort ruhenden Schulbetriebs erlassen hat, haben an den Schulen in Dinslaken schon am Montag kaum Eltern wahrgenommen. Pro Schule waren am Montag lediglich zwischen null und 30 Kinder anwesend.

18.35 Uhr: Das St. Vinzenz-Hospital verhängt einen kompletten Besucherstopp. Ab sofort sind wegen des Coronavirus keine Besuche mehr erlaubt - es gibt nur wenige Ausnahmen.

17.40 Uhr: Das Tierheim Wesel, das dem Bundesverband Tierschutz gehört, führt seinen Betrieb trotz des Coronavirus’ weiter. „Wer sich krank fühlt, sollte natürlich von einem Besuch bei uns absehen“, sagt Tierheimleiterin Gabi Wettläufer.

16.55 Uhr: Der Kreis Wesel schließt Dienststellen für den Publikumsverkehr, wie es in einer Mitteilung am Montagnachmittag heißt. „Damit die Kreisverwaltung Wesel auch während der laufenden Corona-Epidemie wichtige Dienstleistungen erbringen kann, werden nun Voraussetzungen geschaffen, um Fragen und Anliegen auch ohne persönlichen Kontakt klären zu können. Um dies zu organisieren, werden alle Dienststellen der Kreisverwaltung Wesel (Kreishaus Wesel, Dienstleitungszentrum und Gesundheitsamt Moers, Jugend- und Veterinärämter in der Jülicher Straße in Wesel, Erziehungsberatungsstellen und die Niederlassungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes) ab Dienstag, 17. März, bis zunächst Freitag, 20. März 2020, komplett für den Publikumsverkehr geschlossen.“ Bisher für diesen Zeitraum abgeschlossene Terminvereinbarungen werden storniert, heißt es.

Ausgenommen seien lediglich Kontakte aufgrund zwingend erforderlicher Tätigkeiten (z.B. Kindeswohlgefährdung, Giftunfälle, o.ä.). Ab Montag, 23. März, werde auf Basis von Terminvereinbarungen gearbeitet. Die Mitarbeitenden der Fachdienste sind demnach regulär im Dienst und unter den bekannten Rufnummern und Email-Adressen erreichbar. Weitere Informationen sollen folgen.

16.50 Uhr: Das Rathaus Neukirchen-Vluyn schließt. Das teilt die Stadt auf ihrer Homepage mit: „Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Rathaus der Stadt Neukirchen-Vluyn ab Montag, 16. März, 12 Uhr, bis auf weiteres geschlossen. Sofern dringende und unaufschiebbare Angelegenheiten den Besuch im Rathaus unbedingt erfordern, ist dies nach vorheriger telefonischer Vereinbarung möglich.“

15.10 Uhr: Während die Schulen und Kitas wegen des Coronavirus geschlossen sind, haben die Geschäfte und Cafés in der Dinslakener Innenstadt geöffnet. Wir haben uns am Mittag einmal in der Innenstadt umgeschaut.

14.55 Uhr: Feste, Treffen oder Versammlungen müssen in Wesel vorläufig abgesagt werden. Das hat Bürgermeisterin Ulrike Westkamp am Montag in einer Pressekonferenz mitgeteilt.

14.14 Uhr: Die Deutsche Bahn stellt ihren Busverkehr in Nordrhein-Westfalen auf einen Ferienfahrplan um. Diese Regelung gilt für die Busse der DB-Unternehmen BVR Busverkehr Rheinland GmbH (DB Rheinlandbus), WB Westfalen Bus GmbH (DB Westfalenbus) und BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH (DB Ostwestfalen-Lippe-Bus) und erfolge in Abstimmung den jeweiligen Aufgabenträgern. Betroffen sind davon auch viele Stadt- und Expressbuslinien im Ruhrgebiet, im Kreis Wesel, im Kreis Kleve und im Kreis Borken. Genaue Infos zu den Abfahrtszeiten und den einzelnen Linien finden Sie hier auf der Internetseite der Deutschen Bahn unter der Fahrplanauskunft für die Buslinien.

12.10 Uhr: Der Kreis hat am Mittag die aktuellen Fallzahlen mitgeteilt: Demnach gibt es aktuell 89 bestätigte Fälle, am Freitag waren es noch 26. Die Krankheitsverläufe stellen sich bisher weitestgehend als unproblematisch dar, heißt es.

11.50 Uhr: Ein Mitarbeiter der Volksbank Schermbeck zeigt nach einem Österreich-Urlaub Symptome.Kollegen wurden vorsorglich frei gestellt.

09.03 Uhr: Im Laufe des Tages wird der Kreis Wesel voraussichtlich neue Zahlen veröffentlichen, wie viele Menschen hier bisher mit dem Coronavirus infiziert worden sind. Bei der letzten Aktualisierung am Freitag waren es 26 – es ist davon auszugehen, dass diese Zahl gestiegen ist. Am Wochenende wurde bekannt, dass ein Schüler am Otto-Hahn-Gymnasium in Dinslaken an dem Virus erkrankt ist – in Wesel gibt es einen Coronavirus-Fall am Marien Hospital.

09.01 Uhr: Die Stadtverwaltung in Wesel ist vorläufig nur telefonisch oder per Mail erreichbar. Bürgermeisterin Westkamp verzichtet auf Gratulationsbesuche.

08.53 Uhr: Auf die Bürger kommen ab heute massive Einschränkungen zu: Die NRW-Landesregierung will nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote stoppen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden außerdem alle Schulen und Kitas bis zu den Osterferien (19. April) geschlossen. Die Entwicklungen für Nordrhein-Westfalen können Sie hier verfolgen. In diesem Artikel beantwortet unser Korrespondent in Düsseldorf die wichtigsten Fragen zu den Maßnahmen der Landesregierung.d

08.50 Uhr: Dieser Newsblog fasst die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Kreis Wesel zusammen. Unsere Berichterstattung der vergangenen Tage haben wir archiviert: Lesen Sie hier die Ereignisse der vergangenen Tage in unserem Archivtext nach.

Hier gibt es mehr Nachrichten aus den Kommunen im Kreis Wesel: