Kreis Wesel/Dinslaken/Moers. Ohne Abstrichzentren in Dinslaken und Moers wird nur noch in Kliniken und bei Ärzten getestet. Das wird sich auf die Corona-Zahlen auswirken.

Nach dem Aus der Corona-Abstrichzentren im Kreis Wesel werden derzeit nur noch Schwerkranke auf das Virus getestet. Das bestätigt der Kreis Wesel auf Nachfrage der NRZ.

Im Moment werden nur noch in den Krankenhäusern bei stationär aufgenommenen Patienten, die deutliche Symptome aufweisen, sowie in den Hausarztpraxen - sofern diese über Laborkapazitäten verfügen – Abstriche genommen, so Anja Schulte, Sprecherin des Kreises Wesel.

Coronavirus: Kreis Wesel geht von Dunkelziffer aus

Das werde auch Einfluss auf die Infektionsstatistik haben, die der Kreis Wesel täglich veröffentlicht. Die bislang abgenommenen Abstriche würden noch analysiert, so dass sich die Zahlen nicht sofort verändern. Danach aber könnten die Infektionszahlen in der Statistik als Folge der geringeren Testzahlen weniger stark ansteigen.

Dann finden dort nur noch die von Hausärzten und Krankenhäusern gemeldeten Infektionen einen Niederschlag. In der Folge kann auch der Kreis die Durchseuchungsraten noch weniger verlässlich feststellen.

Selbst bei der aktuellen Statistik sei immer von einer Dunkelziffer auszugehen, so Anja Schulte: Menschen, die wegen geringer Symptome unbemerkt an Corona erkrankt waren. Zudem habe man zu Beginn der Krise noch anders getestet: Anfangs wurden etwa auch Zweitkontakte von Infizierten getestet, daran sei nun nicht mehr zu denken.

Corona im Kreis Wesel: Die aktuellen Zahlen

Aktuell sind im Kreis Wesel 176 mit dem Coronavirus infizierte Menschen registriert - am Dienstag waren es 164 Fälle. Die meisten Corona-Infektionen gibt es in Moers (29), gefolgt von Dinslaken (21), Wesel (20), Hünxe (18), Hamminkeln (17), Neukirchen-Vluyn (15), Voerde (14), Schermbeck (13), Rheinberg (9), Kamp-Lintfort (8), Alpen (6), Xanten (5) und Sonsbeck (1). Bislang sind im Kreis Wesel zwei Menschen infolge des Virus verstorben.

Fehlende Laborkapazitäten sind „ein globales Problem“

Das Zelt, in dem das Abstrichzentrum an der Trabrennbahn in Dinslaken errichtet wurde, steht noch. Das Gelände ist abgesperrt. Ein Schild an der Tür informiert Hilfesuchende darüber, dass die Zentren in Dinslaken und Moers nach nur wenigen Tagen Betrieb wieder geschlossen wurden: Es fehlten die Laborkapazitäten, um die Abstriche analysieren zu können.

Der Kreis Wesel ist weiterhin bestrebt, die Abstrichzentren wieder in Betrieb zu nehmen. Dafür müssen Labors gefunden werden, die über freie Kapazitäten verfügen. Allerdings macht Anja Schulte diesbezüglich wenig Hoffnung: „Es handelt sich ja um ein globales Problem.“ Wie die NRZ bereits gestern berichtete, wird ein Enzym, das bei einem Corona-Testverfahren benötigt wird, knapp.

Hier finden Sie unsere interaktive NRW-Karte mit allen aktuellen Fallzahlen.