Corona in Moers: Stadt muss alte Sammelunterkunft belegen

Die Verwaltung in Moers, hier das Rathaus, will auf eine Empfehlung zum Arbeitsschutz des Bundesarbeitsministeriums reagieren.

Moers. In Moers soll eine lange leerstehende Sammelunterkunft wieder belegt werden. Die Stadt reagiert auf eine Empfehlung, die Mehrkosten sind hoch.

Wegen der geltenden Corona-Regelungen muss die Stadt Moers wieder eine Sammelunterkunft in Betrieb nehmen, die seit einem Jahr leer steht. Kosten: 170.000 Euro.

Seit einem Jahr ist die Unterkunft Filder Straße nicht mehr belegt, zurzeit sind dort nach dem Hochhausbrand an der Römerstraße Familien nur vorübergehend untergebracht. Zum 1. Juli könnte sich das ändern. Wie die Stadt mitteilt, empfiehlt das Bundesarbeitsministerium in der Coronakrise eine Einzelbelegung bei Sammelunterkünften.

Weil aber die Unterkunft Franz-Haniel-Straße nahezu vollständig belegt ist und dort Zweierbelegungen an der Tagesordnung sind, will die Stadt wieder auf die Unterkunft an der Filder Straße zurückgreifen. Zum 1. Juli sollen die Familien woanders untergebracht sein. An der Filder Straße muss dann wieder ein Sicherheitsdienst eingesetzt werden, zwei Mitarbeiter rund um die Uhr. Die Kosten für die Maßnahme liegen bei 170.000 Euro pro Jahr.