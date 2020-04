Mutmacher-Tüten und Ostergrüße hängen seit Donnerstag an einem neuen Zaun an der Stadtkirche in Moers.

Corona in Moers Corona in Moers: Neuer Mutmacher-Zaun an der Stadtkirche

Moers. Gaben, Geschichten und Segenssprüche gibt es in der Coronakrise jetzt an der Stadtkirche. Dazu kündigt der SCI:Moers Radiogeschichten an.

Seit Donnerstag steht der Mutmacher-Zaun an der Stadtkirche. Er soll in der Coronakrise auch über Ostern ein Zeichen der Hoffnung für die Menschen in Moers und Umgebung sein.

Die Idee kommt von Pfarrer Torsten Maes und dem SPD-Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim. Beide freuten sich, dass am Donnerstag gleich zum Start der Aktion viele Menschen Gaben für den Mutmacher-Zaun vorbei brachten.

Anja Reutlinger und Maria Skora-Gewinner vom Ortsverein Rheinkamp der SPD hängten zum Beispiel einen Mundschutz von insgesamt eintausendzweihundertundeinen auf, die inzwischen von vielen fleißigen Näherinnen angefertigt wurden und schon an Bedürftige verteilt wurden (NRZ berichtete). Am Zaun gibt es auch eine Wandzeitung mit Segenssprüchen, die vielen Menschen in der Coronakrise helfen können.

Christel Kreischer hängte zwei Zuhörgeschichten auf CD an den Mutmacher-Zaun, die sie für den Bürgerfunk Moers und den SCI:Moers produziert hat. SCI-Geschäftsführer Frank Liebert: „Zu Ostern grüßen wir am Sonntag alle Schülerinnen und Schüler im Kreis Wesel aus dem Radio.“

In Kooperation mit dem Bürgerfunk beim Radio KW bietet der SCI:Moers „Mutmach-Geschichten“ für Kinder an. Es beginnt am kommenden Ostersonntag mit den beiden Geschichten „Der standhafte Zinnsoldat“ und „Die kleine Meerjungfrau“, die von dem Theaterdramaturgen Konrad Göke erzählt werden. Die Sendung wird Sonntagabend um 19.04 Uhr über UKW 91,7 ausgestrahlt. Weitere Termine und auch andere Mutmacher sind geplant.