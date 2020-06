Wesel/ Moers. Der Kreis Wesel informiert im Kreishaus nach dem Corona-Ausbruch in einer Moerser Dönerproduktion. Kreis vermeldet am Freitag drei neue Fälle.

• Derzeit sind 82 Mitarbeiter des Moerser Unternehmens Öztas Dönerproduktion GmbH & Co KG mit dem Coronavirus infiziert.

• Am Freitagvormittag hat der Kreis Wesel mitgeteilt, dass von 62 am Donnerstag gemeldeten Neuinfektionen 24 außerhalb des Kreises Wesel in Duisburg wohnen.

• Insgesamt wurden bei 260 Mitarbeitern Abstriche vorgenommen. Die Nachverfolgung des Kreises Wesel läuft auf Hochtouren.

• Der Kreis Wesel informiert bei einer Pressekonferenz über die Lage zum Infektionsgeschehen.

Wie entwickelt sich die Situation im Kreis Wesel nach dem Corona-Ausbruch in einer Moerser Dönerfabrik? Landrat Dr. Ansgar Müller spricht am Freitag von „deutlichem und noch nie dagewesenen Anstieg der Infektionszahlen im Kreis Wesel. Trotzdem liege man deutlich unter 50er Marke, die zu einem Lockdown führen würde, betont der Landrat.

Laut Michael Maas vom Kreis Wesel sei die Firmenleitung in Moers natürlich schockiert gewesen. Man gehe davon aus, dass das Virus von außen in die Firma eingetragen wurde. Von allen positiv getesteten konnten keine Symptome festgestellt werden. Deshalb seien Reihentestungen bei Verdachtsfällen so wichtig, betont Maas.

Keine Symptome bei den Mitarbeitern

Auf die Frage, ob sich die Menschen im Kreis Wesel Sorgen um ihren Urlaub machen müssten, antwortet Müller: „Das Geschehen in Moers gibt keinen Anlass zu solchen Restriktionen." Der Fall um die Dönerproduktion hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Von allen 260 positiv getesteten konnten keine Symptome festgestellt werden. Deshalb seien Reihentestungen bei Verdachtsfällen so wichtig, betont Maas

Inzwischen sind 82 von 275 Mitarbeitern von Öztas Dönerproduktion GmbH & Co KG positiv getestet worden, etwa 120 Ergebnisse stehen noch aus. Am Freitag hat der Kreis Wesel mitgeteilt, dass von 62 am Donnerstag gemeldeten Neuinfektionen 24 außerhalb des Kreises Wesel in Duisburg wohnen. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Wesel liegt damit bei 15,4, nicht wie zunächst berichtet bei 20,2.

Corona-Ausbruch in Moers: Was ist passiert?

Am Mittwoch hatte der Kreis Wesel zunächst mitgeteilt, dass in dem Moerser Fleisch-Unternehmen 17 Mitarbeitende positiv getestet worden seien. Dies hatte sich im Nachgang der landesweit verfügten Testung der fleischverarbeitenden Betriebe durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Anfang Mai ergeben.

Am Donnerstag stieg die Zahl der positiven Testergebnisse dann auf 79. Bei den jetzt positiv getesteten Mitarbeitern handelt es sich laut Angaben des Kreises nicht um Personen, die in Sammelunterkünften untergebracht sind. Keine der positiv getesteten Personen weist bisher die Corona-typischen Symptome auf, heißt es.(def/ red)

