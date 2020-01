Ein junger Mann aus Moers hat in der Silvesternacht beim Böllern einen Finger verloren. Er wurde vom Notarzt versorgt und in eine Spezialklinik nach Duisburg gebracht.

Moers. Im Stadtteil Moers-Schwafheim hat sich ein junger Mann beim Böllern schwer verletzt. Und das war nicht der einzige Einsatz in der Silvesternacht.

Böller in Moers: Finger eines 21-Jährigen wird abgetrennt

In Moers hat sich ein 21-jähriger Mann in der Silvesternacht schwer verletzt. Ihm wurde beim Böllern zum Jahreswechsel der Zeigefinger der rechten Hand abgetrennt, wie die Feuerwehr Moers am Neujahrsmorgen berichtet.

Ebenso sei die Hand des jungen Mannes schwer verletzt worden. Rettungsdienst und Notarzt versorgten den Patienten im Moerser Stadtteil Schwafheim und brachten ihn in eine Spezialklinik nach Duisburg, teilt die Feuerwehr weiter mit.

Polizei meldet 106 Einsätze im Kreis Wesel

Der Einsatz in Schwafheim war nicht der einzige in der Silvesternacht. Insgesamt rückten Feuerwehr und Rettungskräfte zwischen Silvesterabend und Neujahrsmorgen 20 Mal aus. So habe es fünf kleinere Brände gegeben, die durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern entstanden sind. Am Sittardweg an der Grenze zu Duisburg brannte ein 20 x 10 Meter großer Schuppen der durch die Berufsfeuerwehr Duisburg gelöscht wurde.

Rettungskräfte seien überwiegend wegen „vermehrten Genusses von Alkohol“ im Einsatz gewesen. Einsatzleiter Christian Heekeren stellt nach der Silvesternacht fest: „Es gab erfreulicherweise keine Übergriffe an die Kollegen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.“

Die Polizei meldet zu Silvester insgesamt 106 Einsätze Kreis Wesel. In 16 Fällen randalierten – überwiegend betrunkene – Personen, wovon eine in Gewahrsam genommen wurde. Es kam zu zwölf Sachbeschädigungen. In acht Fällen wurde die Polizei zu Körperverletzungsdelikten gerufen. Eine Person wurde leicht verletzt. Sexuelle Übergriffe wurden nicht bekannt. Im Kreisgebiet kam es zu diversen kleineren Bränden, ohne dass nennenswerter Schaden entstanden wäre.