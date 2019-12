Beim ComedyArts in Moers trifft sich Frau Jahnke mit Männern

Moers. Neues Format beim Internationalen ComedyArts Festival in Moers 2020: Frau Jahnke trifft sich mit Männern, und die sind keineswegs unbekannt.

Beim ComedyArts Festival in Moers wird es im kommenden Jahr ein neues Format geben. Am Donnerstag, 17. September 2020, hebt sich in der Enni-Eventhalle erstmals der Vorhang für Frau Jahnke in Männerbegleitung. „Mann, Mann, Mann, Frau Jahnke“, so lautet der Titel der Show.

Gerburg Jahnke hat eingeladen, ausnahmsweise und erstmalig keine Damen, sondern ein paar der Herren, die sie am meisten schätzt: Wilfried Schmickler, Fritz Eckenga und Herbert Knebel. Nach mehreren ausverkauften Gastspielen beim Internationalen ComedyArts Festival war sie schnell für ein Comeback zu begeistern. Ab Freitag, 6. Dezember, sind die Karten im Vorverkauf bei allen AD Ticket- / Reservix-Vorverkaufsstellen (zum Beispiel Stadtinformation Moers) sowie online auf www.adticket.de (zzgl. Versand- und Servicegebühren) zu haben. Das komplette Festival-Programm wird im Frühjahr vorgestellt. www.comedyarts.de