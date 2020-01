Moers. Die Volksbank Niederrhein hat am Samstag zur siebten Moerser Schulranzenmesse geladen. Auch in diesem Jahr gibt es besonders angesagte Modelle.

Bei der Moerser Schulranzenmesse gibt es viele neue Modelle

Nicht mehr lange und der „Ernst des Lebens“ steht für die zukünftigen I-Dötzchen vor der Tür. Weil vor allem die Vorbereitung wichtig ist, haben viele Kinder mit ihren Familien am Samstag die Volksbank Niederrhein besucht, um sich bei der siebten Schulranzen-Messe mit der richtigen Schultasche auszustatten.

Auch Faris Zimmer ist mit Mutter und Ur-Oma auf der Suche nach dem richtigen Ranzen. Bei insgesamt 230 verschiedenen Modellen sei die Auswahl sehr groß, weshalb sich einige Besucher schon vor der geplanten Öffnung zur Messe aufgemacht hätten, sagt die Organisatorin Svea Kosiuk: „Es ist wieder super besucht. Um 9 Uhr fing es schon an. Obwohl wir erst um 9.30 Uhr öffnen, war es schon brechend voll.“

Um den Überblick zu bewahren, helfen die Ranzenprofis von Giesen-Handick aus Neukirchen-Vluyn.

Einmal jährlich werden die Helfer geschult, lernen die neuen Modelle kennen und frischen ihren Kenntnisstand auf. Es sei besonders wichtig, betont Bernhard Timpe von der Ranzen-Info, „dass der Ranzen vom Sitz her optimal das Gewicht verteilt und mitwächst. Der Ranzen muss ja vier Jahre halten und kann sich zum Beispiel durch das ‘easy-grow’-System an den Körper anpassen“.

Aber nicht nur das System ist beliebt. In diesem Jahr angesagt sind vor allem die nachhaltigen Schulranzen, das Garn wird aus 38 recycelten PET-Flaschen hergestellt. Zudem gibt es Variationsmöglichkeiten durch Magnete auf den Schulranzen.

Die Auswahl an Ranzen war groß in Moers. Foto: Volker Herold / FFS

Nachdem der Ranzen gefunden ist, geht es noch mal zu den Physiotherapeuten von Myokraft, wo der Sitz beim „Ranzencheck“ mit Hilfe von verschiedenen Übungen überprüft wird. Elf Stände, die auf die einzelnen Büroräume aufgeteilt sind, bilden das Rahmenprogramm.

Ernährungsberatung gehört in Moers dazu

Neu dabei ist die Ernährungsberaterin Beate Hemmers. Logopädie im Team berät die Familien zur Sprachentwicklungsförderung. Es gibt zudem einen kostenlosen Sehtest und vieles mehr.

Svea Kosiuk freut sich: „Es macht super viel Spaß, das Ganze hier zu veranstalten und die vielen Leute hier zusammenzubringen. Von daher finde ich es total klasse, dass es hier in der Filiale stattfinden kann.“ Eine Mischung aus Beratung und Komplettpaket gebe es in keinem anderen Geschäft, sagt Kosiuk. Das sieht auch Faris Mutter Mariela Zimmer so: „Ich finde es super, dass hier alles so gut erklärt wird. Hier kann man besser beraten werden, weil mein Sohn so groß ist und er so die Tornister besser testen kann.“

Faris hat sich letztendlich für den grün-schwarz gestreiften Schulranzen mit einem Panthermagnet entschieden. „Weil ich grün mag und der Panther mein Lieblingstier ist“, freut sich der zukünftige Erstklässler.