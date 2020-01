Bei den Grünen in Moers ist alles im grünen Bereich

Bei den Grünen in Moers ist alles im grünen Bereich – jedenfalls was das neue Parteibüro angeht. Im Februar soll es eröffnet werden, doch schon an diesem Donnerstag findet dort eine wichtige Versammlung statt.

„Wir möchten mit dem Büro die Türen öffnen für grüne Ideen und so in die Stadt wirken“, sagt Gudrun Tersteegen, die Sprecherin der Partei in Moers. Das Ladenlokal befindet sich im Wallzentrum-Parterre und soll den Namen „Im grünen Bereich“ erhalten. Eröffnet wird es im Februar und soll auch Initiativen und Gruppen ein Forum bieten, die nicht den Grünen angehören. „Wir möchten den grünen Bereich möglichst täglich besetzen und dort auch Veranstaltungen durchführen“, sagt Tersteegen.

Eine Veranstaltung findet allerdings schon vor der offiziellen Eröffnung statt. Am Donnerstag, 8. Januar treffen sich die Grünen zu einer Mitgliederversammlung, um über die Kommunalwahl am 13. September 2020 zu sprechen. Eine Rolle werde dabei, so Tersteegen, auch die Frage spielen, ob die Grünen in Moers mit einer eigenen Bürgermeisterkandidatin oder einem -kandidaten antreten sollen. Die Diskussion werde offen geführt, möglich sei auch, dass man Bewerber anderer Parteien unterstütze. Tersteegen selbst bekräftigte noch einmal, dass sie als Bürgermeisterkandidatin nicht zur Verfügung stehe.