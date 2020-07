Unfall Auto kollidiert mit Zug: Drei Verletzte in Moers

Moers. Mittwochabend kollidierte ein Zug (RB 31) in Moers an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Auto. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Bei der Kollision eines Zuges mit einem Auto wurden am Mittwochabend in Moers drei Personen leicht verletzt. Wie die Leitstelle der Polizei im Kreis Wesel mitteilt, kam es gegen 20.30 Uhr zu dem Unfall. Der Zug der Linie RB 31 („Der Xantener“), der ohne Fahrgäste von Moers in Richtung Xanten fuhr, war zu diesem Zeitpunkt nur mit dem 47-jährigen Lokführer sowie einer Zugbegleiterin besetzt.

Der Bahnübergang am Frietweg ist unbeschrankt. Foto: Polizei

Am unbeschrankten Bahnübergang am Frietweg geschah der Unfall: Eine 18-jährige Autofahrerin aus Duisburg wollte mit ihrem Wagen, aus Richtung Rheinberger Straße kommend, die Schienen überqueren. Sie achtete jedoch nicht auf den für sie von rechts kommenden Zug.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Fahrerin, ihr 16-jähriger Beifahrer sowie der Lokführer leicht verletzten. Die Bahnstrecke wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.