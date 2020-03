Die Sonne scheint, aber dennoch hat die Kälte wieder Einzug gehalten. Ein Grund dafür, dass es auf dem Lohberger Wochenmarkt nicht ganz so voll ist oder so wenig wie möglich nach draußen zu gehen. Marktsprecher Detlef Neubauer weiß es nicht. Auf dem Wochenmarkt am Freitag in der Dinslakener Innenstadt, sei hingegen die Hölle losgewesen, berichtet er. Und mitnichten hätten nur Altkunden den Markt besucht, überall würden sich jetzt Menschen auf den Wochenmärkten innerhalb der Ortsteile mit Lebensmitteln eindecken, die man noch nie gesehen hätte. Wochenmarktkunden seien eine Familie, man lerne sich im Laufe der Jahre kennen und so fallen Neukunden auf.

Für den täglichen Bedarf

Allerdings habe die Bunkermentalität wohl ihren Reiz verloren. „Die Menschen hier auf dem Wochenmarkt kaufen nur noch für den täglichen Bedarf ein“, so Neubauer. Dass in anderen Städten bereits Wochenmärkte schließen mussten, kann Neubauer nicht verstehen. „Wir versorgen die Menschen mit frischen Lebensmitteln. Vor allem verteilen sich die Viren, wenn jeder auf Abstand achtet, nicht so leicht, wie in Räumen.“ Er verspricht, dass seine Marktkollegen und er weitermachen, um die Bürger nicht im Stich zu lassen.

„Auf Hygiene achten wir ohnehin immer, aber wir haben unsere Desinfektionsmaßnahmen noch einmal verstärkt“, so Neubauer. Auch versuche er die Kunden vor seiner Käsetheke ein wenig zu verteilen, damit nicht jeder gedrängt neben einem anderen steht. Und wer der Anweisung nicht folgt? Detlef Neubauer lacht. „Das regeln die Kunden schon untereinander. Das ist nämlich gestern in Dinslaken passiert. Alle Kunden hielten Abstand, bis sich ein Mann dazwischen drängelte. Da hätten sie mal die übrigen Kunden hören sollen.“

Nich alle halten sich an die Vorgaben

In einer Krisenzeit müsse man sich nun mal umorientieren, nachdenken, fügt Neubauer hinzu. „Schade, dass sich einige immer noch nicht daran halten.“ Zu sehen war dies ein paar Stände weiter, da drängelten sich dicht an dicht zahlreiche Männer mit Migrationshintergrund. Während die Frauen auf Abstand gingen.

Sorgen bereitet Neubauer die Erntezeit in Deutschland. „Die Spargelbauer in der Region bekommen derzeit keine Erntehelfer. Und dies betrifft ja nicht nur die Spargelernte.“ Derzeit bestünden noch keine Lieferprobleme bei den Lebensmitteln, allenfalls Terminprobleme. „Da steht schon einmal ein Lkw im Stau an einer Grenze und kommt verspätet hier an“, erklärt er.

Händler Martin Winter (re.) verkauft auf dem Lohberger Wochenmarkt Obst, Gemüse und ein paar Blumen. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Auch Katja Heckhausen am Stand der Markthandelsfirma Scheurenberg beklagt die mangelnde Solidarität unter einigen Kunden. In Lohberg sei es ganz gut, aber in Hiesfeld auf dem Wochenmarkt sei schon eine gereizte Stimmung zu merken. Zu Hamsterkäufen komme es weniger. „Gut, es werden schon mal zehn Kilo Kartoffeln und jede Menge Zwiebeln mit nach Hause genommen, aber bei frischem Gemüse ist dies weniger der Fall.“ Vor allem seien Lebensmittel auf dem Wochenmarkt noch reichlich vorhanden, niemand müsse Angst haben. Ihr Appell: „Leute, lasst Euch nicht verrückt machen.“

Der Nachschub ist gesichert

Martin Winter hat einen eigenen Betrieb. Steht mit Obst, Gemüse und ein paar Blumen auf dem Wochenmarkt. „Ich sehe plötzlich Menschen hier einkaufen, die ich noch nie zuvor gesehen habe“, sagt auch er. Abstand halten – das regelten die Kunden selber, hat auch er bemerkt. Heiß begehrt seien im Moment Kohlsorten – Spitzkohl, Wirsing, Rotkohl, Blumenkohl. „Das ist schnell ausverkauft, das können die Leute einfrieren“, erklärt er. Trotz höherer Preise. Angebot und Nachfrage bestimmten halt den Preis, so Winter. Beim Blumenverkauf hingegen sei der Absatz nicht so gut. „Blumen kann man nicht essen, vielleicht besinnen sich die Menschen dank der Coronakrise jetzt wieder auf das wirklich Wesentliche“, philosophiert er. Wie damals nach dem Krieg.

Um Nachschub aus dem Schwarzwald und aus Hamburg braucht sich auch Rolf Blitzner mit seinen Wurstwaren keine Sorge machen. Das sei gewährleistet. Es müsse niemand hamstern. Denn auch bei ihm sei die Nachfrage groß, was man denn alles an Wurst gut einfrieren könne. Muss nicht sein. Ein letzter Blick auf Ernsting’s Backstand. Kuchen weg, Teilchen ausverkauft, wenig Stuten und Brot vorhanden.

Diese Veränderungen gibt es nun

Ab dieser Woche wird es auf den Wochenmärkten in den einzelnen Ortsteilen nur noch Stände mit Lebensmitteln geben, berichtet Marktsprecher Detlef Neubauer. Alle anderen Stände, wie Kleidung, Handtücher, Teppiche, Strümpfe, Dinge des häuslichen Gebrauchs, ja auch Blumen wird es nicht mehr geben. Man hoffe, dass der Corona-Virus dadurch schneller gestoppt werden könne. Auch soll verhindert werden, dass sich Wochenmärkte zu Treffpunkten entwickeln.

Öffnungszeiten bleiben

Die Wochenmärkte, das verspricht Neubauer, werde es weiterhin zu den normalen Öffnungszeiten in den einzelnen Ortsteilen geben sofern die Markthändler gesund bleiben. Jeder Kunde könne dazu durch sein persönliches Verhalten beitragen.