Auf dem A-40-Parkplatz Neufelder Heide gibt es jetzt Duschen

Neukirchen-Vlyun. Auf einem Parkplatz an der A40 nahe Neukirchen-Vluyn gibt’s nun Duschen für Lastwagenfahrer. Der Duschcontainer ist Teil eines größeren Projekts.

Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen hat auf dem Autobahnparkplatz der A40 „Neufelder Heide-Süd“ bei Neukirchen-Vluyn erstmals unentgeltliche Duschen für Lkw-Fahrer aufgestellt. Je Fahrtrichtung stehen ab sofort zehn Duschen in Containern für eine bessere sanitäre Versorgung der vielen Brummifahrer zur Verfügung. Das teilt der Landesbetrieb mit.

Die Duschcontainer sind Teil eines Projektes des Bundesverkehrsministeriums: „Sofortprogramm Duschcontainer für Lkw-Fahrer auf PWC-Anlagen“ zur Unterstützung der Logistikbranche bei der Aufrechterhaltung der Lieferketten.

Die Duschen sind täglich 16 Stunden geöffnet

Innerhalb einer ersten Ausbaustufe werden derzeit bundesweit an 20 ausgewählten Autobahnparkplätzen Duschcontainer aufgestellt. Im Rahmen einer einwöchigen Pilotphase an der A8 in Baden-Württemberg im April hatte sich gezeigt, dass die Möglichkeit der Körperpflege von den Lkw-Fahrern gut angenommen wird, heißt es weiter. Ausgewählt wurden Parkplätze, an denen erfahrungsgemäß viele Lastwagen-Fahrer übernachten. Die Container sind an sieben Tagen in der Woche täglich 16 Stunden von 6 bis 22 Uhr geöffnet und sollen für zunächst zwei Monate betrieben werden.

Die Container werden in unmittelbarer Nähe zu den vorhandenen WC-Anlagen der unbewirtschafteten Parkplätze aufgebaut. Die Duschen sind für Frauen und Männer getrennt zu nutzen und von innen abschließbar. Nach jeder Nutzung werden die Duschen gereinigt.