Grippe Ärztekammer Kreis Wesel äußert Kritik an Impfung in Apotheke

Kreis Wesel. Der Kreisvorstand der Ärztekammer hat sich mit Blick auf eine Grippeimpfung in Apotheken kritisch geäußert. Er zählt vier Punkte auf.

Der Kreisvorstand der Ärztekammer Kreis Wesel hat sich in seiner letzten Sitzung in der vergangenen Woche mit dem Thema Grippeimpfung durch die Apotheke befasst und sieht dieses äußerst kritisch. Nach Auskunft des Vorstandssprechers Dr. Michael Wefelnberg wurde das Thema eingehend beraten. Die Kritik der Ärztekammer macht sich gleich in vier Punkte deutlich:

1. „Die Impfung ist eine originäre ärztliche Aufgabe, sie kann nicht ohne ärztliche Aufsicht durch Nicht-Ärztinnen/Ärzte durchgeführt werden.“

2. Vor jeder Impfung seien eine ausführliche Patientenbefragung zu Indikation und Kontraindikation einer Impfung sowie eine körperliche Untersuchung zum Ausschluss einer akuten Infektion als Gegenanzeige für eine Impfung notwendig. „Diese notwendigen Untersuchungen kann ausschließlich eine Ärztin/ein Arzt durchführen“, heißt es weiter.

3. „Impfungen können Nebenwirkungen und lokale Komplikationen nach sich ziehen. Es ist ungeklärt, inwieweit Apothekerinnen/Apotheker als Nichtärztinnen und -ärzte im Falle auftretender Komplikationen zur Verantwortung gezogen werden können. Ebenso ist ungeklärt, inwieweit in derartigen Fällen ein gesetzlicher Versicherungsschutz besteht.“

4. heißt es: „Es ist unverständlich, dass eine Grippeimpfung den Apothekerinnen und Apothekern von der AOK mit 12,61 Euro vergütet werden soll, während eine impfende Hausärztin/ein impfender Hausarzt für die gleiche Leistung bei einem Kassenpatienten lediglich 7,95 Euro erhält.“ Daher empfehle der Vorstand dem Gesetzgeber, „die Impfung ausschließlich in den Händen derjenigen Berufsgruppe zu belassen, die dafür qualifiziert ist, nämlich der Ärztinnen und Ärzte.“