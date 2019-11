Adolfinum Moers trauert um ehemaligen Direktor Joachim Bank

Moers. Joachim Bank, ehemaliger Direktor des Adolfinum in Moers, ist verstorben. Er verteidigte das Gymnasium in schweren Zeiten gegen Pläne der Stadt.

Vor einigen Wochen ist der langjährige Leiter des Gymnasiums Adolfinum, Joachim Bank (10.1. 1935 – 19.10. 2019), gestorben. An ihn und seine Bedeutung für die Entwicklung der Schule erinnert jetzt Hans-Joachim Fock, Lehrer des Adolfinums im Ruhestand.

1976 kam Joachim Bank als Schulleiter an das Adolfinum, das er bis zu seiner Pensionierung 1998 über mehr als zwei Jahrzehnte in für die Schule schwierigen Zeiten prägte und leitete. Er trat 1976 am Adolfinum ein schwieriges Erbe an.

Als er glaubte, „das Schlimmste hinter sich zu haben“

Zum einen war die lange, gute Zeit unter dem legendären Schulleiter Dr. Wilhelm Marx, der 1972 in den Ruhestand trat, für viele in Moers noch in bester Erinnerung. Zum anderen war die schwierige Zeit von 1972 bis 1976 mit ihren radikalen Änderungen (Wechsel der Schulträgerschaft vom Land NRW zur Stadt Moers und die landesweite Einführung der Oberstufenreform) eine große Hypothek. Joachim Bank ging die Aufgaben, die sich ihm stellten, mit Besonnenheit und zurückhaltender, aber ausdauernder Energie an. Schon bald erfolgte der Umzug aus der für seine Familie vertrauten Umgebung in Ratingen in eine Bergbausiedlung in Hochstraß. Die Wahl der Wohngegend war eine sehr bewusste und für sein Selbstverständnis bezeichnende Entscheidung. Neben dem normalen Schulbetrieb mussten die Vorbereitung, Planung und Gestaltung des so genannten Neubaus auf dem Gelände der Schule bewältigt werden. Als der Neubau einschließlich Schulhofgestaltung abgeschlossen war, glaubten er und alle am Adolfinum, dass man „das Schlimmste hinter sich habe“. Ausgerechnet zum Schuljubiläum 1982 wurde Bank die Nachricht übermittelt, dass die Stadt eine Gesamtschule in zentraler Lage einrichten wolle und dass das Adolfinum dafür besonders gut geeignet sei.

Oft mit dem Fahrrad in Moers unterwegs

Joachim Bank erklärte unmissverständlich, dass er das Adolfinum als Gymnasium an seinem Platz an der Wilhelm-Schroeder-Straße erhalten sehen wollte. Durch beeindruckende Aktionen konnte der Bestand des Gymnasiums gesichert werden.

Im Ruhestand zog Bank mit seiner Frau wieder zurück nach Ratingen, man traf ihn aber immer wieder in Moers, oft mit seinem Fahrrad, das er in der Nähe des Moerser Bahnhofs untergestellt hatte. Besonders hervorzuheben ist Banks Anteil an der Gedenkschrift für Dr. Wilhelm Marx zu dessen 100. Geburtstag 2006, für die er Gedanken und Texte wesentlich bearbeitet hat.

Seit 1999 gibt es für die Pensionäre aus dem Lehrerkollegium des Adolfinums die von Bank ins Leben gerufene Vortragsreihe, die so genannten „Bank-Vorträge“. Inzwischen ist die Zahl auf 180 Veranstaltungen angewachsen. Jetzt ist der Initiator dieses verdienstvollen Unternehmens gestorben.